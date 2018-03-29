مرصد الأزهر: تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في هولندا

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، أن هولندا شهدت في الآونة الأخيرة تزايُدًا ملحوظًا في ظاهرة الإسلاموفوبيا، والاعتداءات العنصرية غير المبررة، والناتجة في الأساس عن تمييز قائم على أُسس طائفية وعرقية ودينية، تهدد الاستقرار المجتمعي، وتنخر في خلاياه سرطان الفُرقة وعدم التسامح والذي إذا انتشر - لا قدر الله - في جسم أي مجتمع ستكون فاتورة علاجه مكلفةً للغاية.



وأكد المرصد، فى تقرير له، أن محاربة هذا الوباء ستستغرق مدة العلاج وقتًا طويلًا، وإذا لم يكن العلاج مناسبًا، وكتبه طبيب متخصص ومخلص وواعٍ ومقدر لحجم المرض وخطورته، ربما يسبب العلاجُ آثارًا جانبية قد تكون أشد خطرًا من المرض الأساسي نفسه؛ إذ إن ظاهرة الاضطهاد بسبب الدين أو اللون أو العرق إذا لم يُهتم واستئصالها من جذورها ربما تتحول إلى عنف مضاد قد يودي بحياة المجتمع كله.



وذكر، أن العديد من الأحداث العنصرية توالت في الفترة الأخيرة بصورة مقلقة في هولندا؛ حيث ذكرت وكالة أنباء الأناضول في عددها الصادر السبت 20 يناير أن مجموعة يمينية متطرفة في هولندا، قد اعتدت على مسجد "أمير سلطان" في العاصمة الهولندية "أمستردام"، عبر تعليق لافتة كُتِبَ عليها عبارات عنصرية ناتجة عن ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومجسم لإنسان مقطوع الرأس، على باب المسجد.



وأفادت حينها وسائل إعلام محلية، بأن حركة "إد فيرزيت" (اليمينية المتطرفة)، تبنت هذا الاعتداء العنصري على المسجد التابع لوقف الديانة التركي، وذلك عبر منشور لها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الحركة على صفحتها صورة المجسم واللافتة التي عليها كتابات عنصرية مثل: "ينبغي إيقاف الإسلام، لا نريد جامعًا كبيرًا شمالي أمستردام ".



وأدان المشرف على المسجد "قمبر شنار"، هذا الاعتداء بشدة مؤكدًا على أن الهدف منه تخويف المسلمين، وأوضح أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس بلدية أمستردام "جوزياس فان ارتسن" أعرب خلاله عن دعمه لهم، ولفت "شنار" إلى أنهم أبلغوا الشرطة عن هذا الاعتداء، وبدأ التحقيق الفوري حول الحادث.



من ناحية أخرى قام بعض من المنتسبين لديانات أخرى في هولندا بزيارة المسجد الذي تعرض لهذا الهجوم تضامنًا مع المسلمين، حيث قام وقف يسمى "وقف سلام شالوم" المكون من أعضاء من الديانتين اليهودية والإسلامية بتنظيم زيارة إلى المسجد ووزعوا الهدايا والزهور على رواده، وقال السيد "بن أحمد" المتحدث باسم الوقف: إنهم يشعرون بصدمة كبيرة وحزن عميق بسبب هذا الحادث، وقال: إنهم لا يقبلون مثل هذه الأفعال لا في أمستردام ولا في هولندا كلها ولا في أي مكان آخر.



ودعا الجميع إلى نبذ الخوف والكراهية ونشر الحب والاحترام والصداقة. وقد عبر السيد "كامبر شنر" رئيس مسجد "أمير سلطان" عن سعادته بهذه الزيارة وصرح للصحافة أنهم نالهم الشرف بزيارة أهل الديانات الأخرى، وأن هذه الزيارة أشعرتهم أنهم ليسوا وحدهم في "أمستردام" وأن هذه الزيارة بمثابة مؤشر على أن أصحاب الديانات المختلفة في هولندا يحبون بعضهم بعضًا ويحترمون بعضهم بعضًا وأنهم جميعًا يقفون ضد مثل هذه الأعمال.



وفي سبتمبر الماضي نفذت الحركة نفسها اعتداءً إسلاموفوبيًّا على مسجد "التوحيد" التابع لوقف الديانة التركي في مدينة "فينلو" الهولندية، وعلق أعضاء الحركة آنذاك لافتة تحمل عبارات عنصرية على مئذنة المسجد تحمل عبارات مكتوبة باللغتين التركية والهولندية مثل " "ابتعدوا من هنا، لا نريد مسلمين، هولندا ملكنا، لا نريد مساجد في منطقتنا".



كما ذكرت بعض الصحف في العشرين من مارس الجاري أن أعضاء من حركة (بيغيدا) المعادية للإسلام والمهاجرين في هولندا، غرست 23 صليبًا في أرض مخصصة لبناء مسجد في مدينة (أنسخديه) (Enschede) الهولندية، والغريب أن النيابة العامة في المدينة صرحت أن أعضاء الحركة الذين غرسوا الصلبان في الساحة المخصصة لبناء المسجد لن يتم تقديمهم للمحاكمة. جاء ذلك في تصريح للنيابة العامة قالت فيه: "إن العبارات التي قالها أعضاء هذه الحركة على الرغم من أنها عبارات صادمة إلا أنها لا تحمل احتقارًا ولا عنصرية ضد مجموعة معينة".



وأهاب المرصد بالسلطات الهولندية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان إدانة مثل هذه الاعتداءات كافة؛ إذ أُشيعَ في الفترة الأخيرة أن البرلمان، وتحديدًا أعضاء الأحزاب اليمينية يرفضون إدانة هذه الحوادث، وهذا يمثل في حد ذاته الخطر الأكبر الذي ربما يفوق في خطورته الاعتداء نفسه، إذ يُفسر على إنه دعم ومساندة للمعتدين بل وتشجيع لهم على ممارسة المزيد من الاعتداءات؛ لذلك يهيب المرصد بالجميع الحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، وتغليب مبدأ المواطنة، ونبذ جميع أنماط التمييز المبنية على العرق واللون والدين في المجتمع.



كما أهاب المرصد بالمسلمين في المجتمع الهولندي بذل مزيد من الجهد في تعريف أبناء مجتمعهم من الديانات الأخرى - حقيقة الدين الإسلامي، وشرح مبادئه الوسطية، وحثه على التعايش والتسامح، وذلك عن طريق المشاركة المجتمعية النشطة والفعالة في جميع الأنشطة الاجتماعية مع جميع طبقات المجتمع، فهذا هو السبيل العملي للتعريف بالدين الإسلامي الحنيف.

