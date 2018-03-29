مفاجأة.. أبو تريكة يرحل عن بي إن سبورتس.. وميدو يقترب من العودة

قرر محمد أبو تريكه نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق الرحيل عن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، فيما اقترب أحمد حسام ميدو مهاجم الزمالك السابق من العودة للتحليل على شاشة القناة.



وكتب محمد زيادة المذيع بقناة بي إن سبورتس عبر حسابه على فيسبوك "أبو تريكه رايح .. ميدو جاي .. ويا دنيا مالها أحوالك يمينك داخل في شمالك".



يذكر أن عقد أبو تريكة مع القناة ينتهي بنهاية شهر مارس، ومن الممكن تجديد التعاقد بموافقة الطرفين، إلا أن أبو تريكة أعلن عن عودته إلى مصر في مطلع شهر أبريل المقبل، قبل حسم موقفه، وإن كان ينوي البقاء في مصر وعدم العودة إلى قطر.



وكان ميدو يعمل في قناة بي إن سبورتس، إلا أنه كان قد تقدم باستقالته بسبب سوء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، وتشير تصريحات زيادة إلى اقتراب عودة ميدو للعمل في القناة.