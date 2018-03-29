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رياضة

ليفربول "صلاح" ثالث المرشحين بقوة للتتويج بدوري أبطال أوروبا

الخميس 29/مارس/2018 - 05:33 م
صدى البلد
احمد سليمان
احتل نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الجناح الدولى محمد صلاح المركز الثالث فى استطلاع للرأي نشره الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم " اليويفا " حول المرشح الأول للحصول على لقب دورى أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحصل نادي برشلونة على المركز الأول في نتائج الاستطلاع برصيد ثلاثين بالمئة، فيما جاء ريـال مدريد في المركز الثاني برصيد 26 بالمئة ، في حين جاء ليفربول ثالثًا برصيد 14 بالمائة.

وكانت أندية روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني الأقل حظًا في هذه الاستفتاء ، حيث حصل كلا الناديين على واحد بالمئة فقط من نتائج الاستطلاع ، بينما حصل يوفنتوس على ثمانية بالمئة.

وشارك في هذا الاستطلاع 9,942 صوتًا من مختلف أنحاء دول العالم ، فيما جاء هذا التصويت قبل أيام قليلة على بداية منافسات الدوري ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي فى دور الثمانية من عمر "الشامبيونز ليج".

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