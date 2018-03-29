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أخبار البلد

وفاة راكبين على متن الطائرة اليمنية خلال رحلتها لمطار القاهرة

الخميس 29/مارس/2018 - 05:43 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
نورهان خفاجي
شهدت الطائرة اليمنية القادمة من عدن إلي القاهرة اليوم، موقفا غريبا حيث توفي راكبين يمنيين الجنسية إثر تعرضهما لوعكة صحية قبل الهبوط بساعة، أثناء تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، تم إنزالهما من الطائرة ونقلهما إلي المستشفى وإبلاغ السفارة.

تلقي برج المراقبة إشارة من قائد الطائرة اليمنية، رحلة 600 القادمة من عدن، يطلب تجهيز سيارتين إسعاف لنقل جثمانين ليمنيين الجنسية فارقا الحياة علي الرحلة، لإصابتهما بوعكة صحية، كانا في طريقهما للقاهرة للعلاج من عدة أمراض، الأول علي . ع "57 عاما" والثاني عبدالله . ص "56 عاما".
 
تم تجهيز سيارتين إسعاف بموقع 6 داخل أرض المهبط، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل جثمانين إلى مستشفي البكري بتعليمات من الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.

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