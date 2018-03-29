التعليم: وضعنا آليات للتصدي لمحاولات الغش في امتحانات الثانوية هذا العام

اجتمع اليوم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، بمسئولي الإحصاء والحاسب الآلي بلجان النظام والمراقبة ، وذلك بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات.



ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المتتالية التي يعقدها رئيس عام الامتحانات ، من أجل الإعداد الجيد لعقد امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.



وخلال هذا الاجتماع ، أكد حجازي على ضرورة مراجعة الاستمارات الإلكترونية المطبوعة من خلال الطلاب مع الاستمارات الورقية المقدمة للجان النظام والمراقبة ، وتحري الدقة اللازمة في تسجيل المواد الدراسية الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان على نظام المنازل.



كما شدد حجازي على فحص المستندات المقدمة من طلاب المنازل والتسلسل الدراسي للطلاب الوافدين، وإعداد الإحصائيات اللازمة لطباعة كراسات الامتحان والتي تعتمد بشكل أساسي على سلامة البيانات الواردة بتلك الإحصائيات، لتلافي أية أخطاء قد تحدث عند طباعة كراسات الامتحانات.



وناقش حجازي مع الحضور ضرورة توحيد الشكل العام للشيتات الخاصة بكشوف المناداة وخطوط المطبعة للطلاب ، طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع الجهة السيادية المسئولة عن أعمال الطباعة هذا العام.



كما شدد على ضرورة مراعاة السرية والدقة التامة في أعمال رصد الدرجات وإعلان النتيجة ، موضحًا أنه قد تم وضع آليات على أعلى مستوى لضبط العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحان والتصدي بشكل رادع وحازم لمحاولات الغش.