ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار البلد

التعليم: وضعنا آليات للتصدي لمحاولات الغش في امتحانات الثانوية هذا العام

الخميس 29/مارس/2018 - 05:34 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياســـمين بدوي
اجتمع اليوم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، بمسئولي الإحصاء والحاسب الآلي بلجان النظام والمراقبة ، وذلك بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المتتالية التي يعقدها رئيس عام الامتحانات ، من أجل الإعداد الجيد لعقد امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وخلال هذا الاجتماع ، أكد حجازي على ضرورة مراجعة الاستمارات الإلكترونية المطبوعة من خلال الطلاب مع الاستمارات الورقية المقدمة للجان النظام والمراقبة ، وتحري الدقة اللازمة في تسجيل المواد الدراسية الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان على نظام المنازل.

كما شدد حجازي على فحص المستندات المقدمة من طلاب المنازل والتسلسل الدراسي للطلاب الوافدين، وإعداد الإحصائيات اللازمة لطباعة كراسات الامتحان والتي تعتمد بشكل أساسي على سلامة البيانات الواردة بتلك الإحصائيات، لتلافي أية أخطاء قد تحدث عند طباعة كراسات الامتحانات.

وناقش حجازي مع الحضور ضرورة توحيد الشكل العام للشيتات الخاصة بكشوف المناداة وخطوط المطبعة للطلاب ، طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع الجهة السيادية المسئولة عن أعمال الطباعة هذا العام.

كما شدد على ضرورة مراعاة السرية والدقة التامة في أعمال رصد الدرجات وإعلان النتيجة ، موضحًا أنه قد تم وضع آليات على أعلى مستوى لضبط العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحان والتصدي بشكل رادع وحازم لمحاولات الغش.

ترشيحاتنا

طائرات إسرائيلية تنفذ طلعات فوق إيران

المرأة الحديدية تهاجم أردوغان: لماذا لم تسافر إلى قطاع غزة؟

قصة تحريم «القهوة»: أحدثت فتنة بين علماء الدين

إيقاف رئيس نادي باوك اليوناني ثلاث سنوات بسبب واقعة المسدس

كارثة تنتظر «سكان الأرض» في غضون أيام

قطع المياه عن 21 منطقة وشارع في الجيزة لمدة 16 ساعة

سبب صادم لإصابتك بالجيوب الأنفية.. وعادات تزيد الاحتقان.. ونوع من التوابل يخلصك من أعراضها المزعجة

أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور

عضو تشريعية البرلمان: خلاف دستوري حول مصير الحكومة.. واستمرار إسماعيل بيد الرئيس

ننشر حوار «مارادونا» مع نجم النادي الأهلي بعد مواجهة الفجيرة

تعرف على طريقة تحضير الفوكاشيا الإيطالي الرائعة.. «فيديو»

تعرفي على طريقة عمل «المبكبكة»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

شاهدي إطلالات فساتين «البرايد ميد» بألوان مختلفة

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

فيديو

تعرف على طريقة تحضير الفوكاشيا الإيطالي الرائعة.. «فيديو»
"جنات الخلود" صرح ثقافي يضيء عقول براعم "الدويقة".. فيديو وصور
استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو
تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو
"الأرصاد" للمواطنين: "لا تصدقوا الإخوان".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟