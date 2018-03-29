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رياضة

الجهاز الفني للزمالك يقسم اللاعبين لمجموعتين بقيادة جلال وحمد

الخميس 29/مارس/2018 - 05:30 م
صدى البلد
ملك موسي - منتصر المرشدي
قام الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة ايهاب جلال بتقسيم اللاعبين الي مجموعتين علي هامش المران المقام حاليا علي ملعب النادي.

وقاد جلال وايمن عبدالعزيز المدرب المساعد مجموعة، حيث قاما بعمل فقرة سرعات بقطر الملعب اعقبها تدريبات ضغط .

وقامت المجموعة الثانية والتي كان يشرف عليها حمد ابراهيم المدرب العام بعمل تدريبات بدنية بحمل كرات ثقيلة من الثبات. ويسعي الحهاز الفني بقيادة ايهاب جلال الي وصول اللاعبين الي اعلي درجة من الجاهزية البدنية .

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