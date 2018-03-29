تعرف على طريقة تحضير الفوكاشيا الإيطالي الرائعة.. «فيديو»

يعد خبز الفوكاشيا الإيطالي من أشهر أنواع المخبوزات الإيطالية، اشتهرت بالمطبخ الإيطالي ثم انتشرت بعد ذلك في بلاد العالم، يمتاز الخبز بسهولة التحضير والإعداد بمكونات سهلة وبسيطة وصحية للجسم لأنها تحتوى على مجموعة من التوابل المفيدة للجسم، إليكم الطريقة الصحيحة لعمل الخبز بالمنزل بسهولة ويسر، والتي قامت بإعدادها الشيف سارة عبد السلام.



مكونات إعداد خبز الفوكاشيا الإيطالي:



٣ ونصف كوب دقيق.

٢ ملعقة صغيرة خميرة.

٢ ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب زيت زيتون.

٢ ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.



للوجه:

طماطم شيري.

أعواد روزماري.

زيتون كالاماتا صحيح مخلي من البذور.

طماطم مجففة.

زعتر طازج (مفروط من على الأعواد).

فلفل أحمر حار شرائح.

بصل احمر جوليان.

ثوم مفروم.

شطة خشنة.

ملح خشن.

زيت زيتون .



طريقة تحضير خبز الفوكاشيا الإيطالي:



أولا: يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر، يضاف الزيت ومن ثم نبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتشكل عجينه متماسكة ومطاطية، تعجن العجينة جيدًا حتى تنعم تمامًا وتتجانس.



ثانيا: تغطى العجينة بالبلاستيك الشفاف وتترك لتختمر حتى تتضاعف في الحجم، يسخن الفرن جيدا وتحضر صواني فرن مدهونة جيدا بالزيت ويفضل زيت الزيتون.



ثالثا: تحضر الإضافات بمزج أي مكونات حسب الرغبة ومن الممكن الاكتفاء برش الملح مع أي أعشاب حسب الرغبة، بعد تمام التخمر تنقل العجينة صينية الخبز المدهونة ويضاف زيت الزيتون على الوجه.



رابعا: تفرد العجينة في الصينية وتكون متوسطة السُمك، تضاف الإضافات على الوجه حسب الرغبة وتترك العجينة لترتاح ربع ساعه في الصينية قبل الخبز، تخبز العجينة في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ حتى ترتفع وتحمر.



خامسا: ترفع الفوكاشيا من الفرن وتترك لتهدأ قليلا ً من الحرارة ثم تنقل لطبق التقديم، من الممكن عمل كمية كبيرة من الفوكاشيا وحفظها في الفريزر مع التسخين قبل التقديم.