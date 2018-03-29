ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

بنات البلد

تعرف على طريقة تحضير الفوكاشيا الإيطالي الرائعة.. «فيديو»

الخميس 29/مارس/2018 - 05:30 م
خبر الفوكاشيا الإيطالي
خبر الفوكاشيا الإيطالي
آية التيجي
يعد خبز الفوكاشيا الإيطالي من أشهر أنواع المخبوزات الإيطالية، اشتهرت بالمطبخ الإيطالي ثم انتشرت بعد ذلك في بلاد العالم، يمتاز الخبز بسهولة التحضير والإعداد بمكونات سهلة وبسيطة وصحية للجسم لأنها تحتوى على مجموعة من التوابل المفيدة للجسم، إليكم الطريقة الصحيحة لعمل الخبز بالمنزل بسهولة ويسر، والتي قامت بإعدادها الشيف سارة عبد السلام.

مكونات إعداد خبز الفوكاشيا الإيطالي:

٣ ونصف كوب دقيق.
٢ ملعقة صغيرة خميرة.
٢ ملعقة صغيرة سكر.
ربع كوب زيت زيتون.
٢ ملعقة صغيرة ملح.
ماء دافئ للعجن.

للوجه:
طماطم شيري.
أعواد روزماري.
زيتون كالاماتا صحيح مخلي من البذور.
طماطم مجففة.
زعتر طازج (مفروط من على الأعواد).
فلفل أحمر حار شرائح.
بصل احمر جوليان.
ثوم مفروم.
شطة خشنة.
ملح خشن.
زيت زيتون .

طريقة تحضير خبز الفوكاشيا الإيطالي:

أولا: يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر، يضاف الزيت ومن ثم نبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتشكل عجينه متماسكة ومطاطية، تعجن العجينة جيدًا حتى تنعم تمامًا وتتجانس.

ثانيا: تغطى العجينة بالبلاستيك الشفاف وتترك لتختمر حتى تتضاعف في الحجم، يسخن الفرن جيدا وتحضر صواني فرن مدهونة جيدا بالزيت ويفضل زيت الزيتون.

ثالثا: تحضر الإضافات بمزج أي مكونات حسب الرغبة ومن الممكن الاكتفاء برش الملح مع أي أعشاب حسب الرغبة، بعد تمام التخمر تنقل العجينة صينية الخبز المدهونة ويضاف زيت الزيتون على الوجه.

رابعا: تفرد العجينة في الصينية وتكون متوسطة السُمك، تضاف الإضافات على الوجه حسب الرغبة وتترك العجينة لترتاح ربع ساعه في الصينية قبل الخبز، تخبز العجينة في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ حتى ترتفع وتحمر.

خامسا: ترفع الفوكاشيا من الفرن وتترك لتهدأ قليلا ً من الحرارة ثم تنقل لطبق التقديم، من الممكن عمل كمية كبيرة من الفوكاشيا وحفظها في الفريزر مع التسخين قبل التقديم.

ترشيحاتنا

حقيقة منع السلطات العراقية هبوط طائرة مصرية في مطار بغداد

منتخب مصر يكشف عن تفاصيل اختيار قائمة مونديال روسيا

إيقاف رئيس نادي باوك اليوناني ثلاث سنوات بسبب واقعة المسدس

كارثة تنتظر «سكان الأرض» في غضون أيام

عضو تشريعية البرلمان: خلاف دستوري حول مصير الحكومة.. واستمرار إسماعيل بيد الرئيس

استعدادات ضخمة في السعودية لاستقبال تامر حسني.. صور

تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو

"أسوأ أم في العالم"..سيارة دهست طفلها بسبب الموبايل..فيديو

«تقرير سويسرا» يحسم مصير علي جبر مع وست بروميتش

ليفربول "صلاح" ثالث المرشحين بقوة للتتويج بدوري أبطال أوروبا

مرصد الأزهر: تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في هولندا

ننشر حوار «مارادونا» مع نجم النادي الأهلي بعد مواجهة الفجيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

شاهدي إطلالات فساتين «البرايد ميد» بألوان مختلفة

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

فيديو

تعرف على طريقة تحضير الفوكاشيا الإيطالي الرائعة.. «فيديو»
"جنات الخلود" صرح ثقافي يضيء عقول براعم "الدويقة".. فيديو وصور
استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو
تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو
"الأرصاد" للمواطنين: "لا تصدقوا الإخوان".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟