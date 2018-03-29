تعرف على طريقة تحضير الفوكاشيا الإيطالي الرائعة.. «فيديو»

يعد خبز الفوكاشيا الإيطالي من أشهر أنواع المخبوزات الإيطالية، اشتهرت بالمطبخ الإيطالي ثم انتشرت بعد ذلك في بلاد العالم، يمتاز الخبز بسهولة التحضير والإعداد بمكونات سهلة وبسيطة وصحية للجسم لأنها تحتوى على مجموعة من التوابل المفيدة للجسم، إليكم الطريقة الصحيحة لعمل الخبز بالمنزل بسهولة ويسر، والتي قامت بإعدادها الشيف سارة عبد السلام.
مكونات إعداد خبز الفوكاشيا الإيطالي:
٣ ونصف كوب دقيق. ٢ ملعقة صغيرة خميرة. ٢ ملعقة صغيرة سكر. ربع كوب زيت زيتون. ٢ ملعقة صغيرة ملح. ماء دافئ للعجن.
للوجه: طماطم شيري. أعواد روزماري. زيتون كالاماتا صحيح مخلي من البذور. طماطم مجففة. زعتر طازج (مفروط من على الأعواد). فلفل أحمر حار شرائح. بصل احمر جوليان. ثوم مفروم. شطة خشنة. ملح خشن. زيت زيتون .
طريقة تحضير خبز الفوكاشيا الإيطالي:
أولا: يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر، يضاف الزيت ومن ثم نبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتشكل عجينه متماسكة ومطاطية، تعجن العجينة جيدًا حتى تنعم تمامًا وتتجانس.