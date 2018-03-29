وكالة أوروبية: "الحظ" يحكم رؤية تحطم محطة الفضاء الصينية

قال خبير في شؤون الفضاء اليوم الخميس إن مراقبي النجوم والمهتمين بالفلك سيحتاجون لبصر ثاقب والكثير من الحظ لرؤية لمحة من محطة الفضاء تيانقونغ-1 وهي تسقط إلى الأرض مطلع الأسبوع المقبل.



وقال هولجر كراج رئيس مكتب الحطام الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية لتلفزيون رويترز إن من المتوقع دخول المحطة إلى الغلاف الجوي للأرض يوم السبت أو الأحد لكن لا يعرف أحد على وجه الدقة المكان الذي ستسقط فيه.



وقال "من النادر جدا رؤية أمر كهذا".



وتابع قائلا "الطبقة العليا من الغلاف الجوي هي التي ستتسبب في عائق سيسقط المحطة في النهاية. هذا العائق من الصعب جدا جدا فهمه وتوقعه".



ومن سيحالفه الحظ الكافي للنظر إلى الجزء الصحيح من السماء عندما تبدأ تيانقونغ-1 في هبوطها المشتعل سيرى على الأرجح جسما مشعا يتحرك لعدة دقائق مثل شهاب لكن بسرعة أبطأ.



وتيانقونغ-1 أو "القصر السماوي-1" هي أول مختبر فضائي صيني وأطلق في المدار عام 2011 للقيام بتجارب على الالتحام والدوران في المدارات ضمن برنامج فضائي طموح للصين يهدف إلى وضع محطة دائمة في مدار بحلول عام 2023.