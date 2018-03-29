أطعمة حديثة للقضاء على مشكلة الاكتئاب

لا يعلم معظمنا الأطعمة التى تساعد فى القضاء على تعديل الحالة المزاجية للكثيرين، ونعتقد ان الأمر يتطلب اتباع أنظمة معينة مع الأطباء ونجهل أن هناك مجموعة من الأطعمة التى تساعد فى التخلص من الاكتئاب.



جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة مميزة من الأطعمة التى تساعد فى تحسين الحالة المزاجية وزيادة هرمون السعادة فى الجسم ومنها:



التوت البرى.

الموز.

الشوكولاته.

العنب.

سمك السلمون.

الماء.

الزبادى.

النعناع.

زيت الالوفيرا.

طماطم.

العسل الأبيض.

التفاح.

البصل.