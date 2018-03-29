التعليم تفتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية.. أول أبريل

أعلن خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقدم للراغبين في العمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة يومي 1 و2 أبريل 2018.



وأوضح عبد الحكم في بيان رسمي له، أنه من المقرر أن تعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للأعضاء المتقدمين بعد فحص طلبات الترشح يومي الأربعاء والخميس 4 و5 أبريل 2018.

