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رياضة

رئيس الزمالك يطمئن على فريق الكرة

الخميس 29/مارس/2018 - 05:35 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
تفقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، القلعة البيضاء اليوم.. وخلال جولته زار ملعب عبداللطيف ابورجيلة وقت مران الفريق الاول لكرة القدم.

وصافح رئيس النادي، ايهاب جلال المدير الفني، وايمن حافظ مدير الكرة، ثم غادر مباشرة مكملا جولته.

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