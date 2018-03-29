خليفة بن أحمد يستقبل وفد اللجنة البحرينية الباكستانية‎

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، وفد اللجنة البحرينية الباكستانية برئاسة اللواء محمد شفيق مدير التعاون العسكري الدولي بالقوات المسلحة بجمهورية باكستان، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن القائد العام لقوة دفاع البحرين رحب بالوفد الباكستاني، مشيدا بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وباكستان، وبعمق العلاقات القائمة بين البلدين وما وصلت إليه من تطور ونماء في شتى المجالات خاصة في مجال التعاون العسكري.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، واللواء الركن بحري أنور عبدالله الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني.