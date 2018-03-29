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الأغنية الوطنية 2018 في عيون الملحنين.. هاني مهني: "قالو إيه" الأكثر صدقا و"أبو الرجولة" ناجحة.. حلمي بكر: حكيم الأفضل والجسمى قدم ما لم يقدمه مطربون مصريون.. ومحمد سلطان: لم تستوقفني أي أغنية

الخميس 29/مارس/2018 - 08:39 م
حلمي بكر - محمد سلطان
حلمي بكر - محمد سلطان - ماني مهني "الاغنية الوطنية"
رامي أمين
  • هاني مهني: "قالو أيه" الأكثر صدقًا .. و"أبو الرجولة" الأكثر نجاحًا
  • حلمي بكر: "أبو الرجولة" الأغنية الوطنية الأفضل
  • محمد سلطان: لم تستوقفني أي أغنية وطنية الفترة الماضية 

شهدت الفترة الماضية رواجًا كبيرا في الأغاني الوطنية بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة في سيناء والانتخابات الرئاسية، وهي المناسبات التي جعلت عددا من الفنانين يطرحون العديد من الأعمال الوطنية.. ورصد "صدى البلد" رأي عدد من الموسيقيين حول الأعمال الأكثر نحاجًا.

قال الموسيقار هاني مهني، إن الأغاني الوطنية التي طرحت الفترة الماضية لم تكن جميعها علي المستوى، مضيفا أن أغنية "قالوا إيه" التي قدمتها فرقة الصاعقة هي أكثر عمل وطني صادق تم عمله الفترة الأخيرة، وعلي الرغم من أنها جملة فلكلورية إلا أنها نابعة من مشاعر صادقة.

وأضاف مهني، تأتى فى المرتبة الثانية بعد "قالوا إيه" أغنية حكيم "أبو الرجولة" التى تحتوى على لحن موسيقي يثير الإعجاب، بينما أغنية الجسمي "مساء الخير" لم يكن موفقا فيها مثل "بشرة خير".

فيما عبر الموسيقار حلمي بكر عن إعجابه بأغنية "أبو الرجولة" للفنان حكيم، والتي طرحت منذ أيام من أجل تشجيع وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال بكر إن هناك مطربين كبارا فى مصر ترفعوا عن الغناء للوطن، في حين حرص المطرب حسين الجسمي على الغناء لمصر في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤ عندما قدم "بشرة خير" وفي ٢٠١٨ قدم أغنية "مساء الخير ياريس"، وهو ما لم يقدمه مطربون مصريون.

أما الموسيقار محمد سلطان أكد أن الأغاني الوطنية التي طرحت مؤخرا لم تكن علي المستوى وأنه لم تستوقفه أي أغنية من الأغنيات المطروحة مؤخرًا.

وأضاف سلطان أن الأغنية الوطنية لابد من توافر عوامل عدة من أجل نجاحها، وهي ما لم تتوافر في الأغنيات الوطنية هذه الأيام.

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