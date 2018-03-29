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رياضة

إيقاف رئيس نادي باوك اليوناني ثلاث سنوات بسبب واقعة المسدس

الخميس 29/مارس/2018 - 05:44 م
رئيس نادي باوك اليوناني
رئيس نادي باوك اليوناني
أ ش أ
أعلنت لجنة الانضباط في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، حظر دخول إيفان سافيديس رئيس نادي باوك سالونيكا لجميع الاستادات بالبلاد لمدة ثلاث سنوات بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدسا خلال إحدى المباريات في الدوري.

من جانبه، ذكر نادي باوك اليوناني - في بيان صادر اليوم - أن العقوبة قاسية، وتمت تحت ضغط الهجوم الإعلامي على نادي باوك، مؤكدا استعداده لتقديم طعن على هذا القرار.

يشار إلى أن سافيديس نزل أرض الملعب وهو يحمل مسدسا معلقا حول خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال مباراة ضد منافسه على اللقب أيك أثينا يوم 11 مارس الحالي، وتم إيقاف المباراة وأدت الواقعة إلى تعليق منافسات الدوري من قبل الحكومة اليونانية.

كما تم تغريم سافيديس 100 ألف يورو (123 ألف دولار) وعوقب النادي بإقامة ثلاث مباريات بدون جماهير إضافة لغرامة إضافية قدرها 63 ألف يورو.

وعوقب لوبوس ميشيل مدير نادي باوك الرياضي، وهو حكم دولي سابق، بالإيقاف لمدة 90 يوما وتم تغريمه 15 ألف يورو بعد نزوله أرض الملعب أيضا للاحتجاج على الحكم.

واحتسبت لجنة الانضباط نادي أيك أثينا فائزا بالمباراة وخصمت نقطتين من باوك في بطولة الدوري الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يدرس اتخاذ إجراء محتمل ضد اليونان بسبب تكرار شغب الجماهير والعنف في الاستادات.

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