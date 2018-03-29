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أخبار البلد

الحكومة ترحب بمشاركة الشباب في جهود التنمية الاقتصادية

الخميس 29/مارس/2018 - 05:44 م
صورة من اجتماع رئيس
صورة من اجتماع رئيس الوزراء
محمود مطاوع
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مشاركة رجال الأعمال، في خطط التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مرحبًا بمشاركة الشباب من رجال الأعمال في كافة الجهود التنموية التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، وأيضا أهمية التواصل بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ومختلف الوزارات المعنية للنظر في طرح أية مبادرات تنموية مستقبلًا قد تسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالخدمات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل وعمرو السجيني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعادل مهنا رئيس لجنة النقل بالجمعية لبحث بعض المبادرات الخاصة بإمكانية زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال النقل.

عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال نبذة عن أهم أهدافها وأنشطتها، فضلًا عن بعض الأفكار والمقترحات لتطوير خدمات قطاع نقل الركاب والبضائع في مصر والتي من بينها طرح مبادرة لعقد مؤتمر قومي تنظمه الجمعية وتشارك فيه مختلف الوزارات المعنية بخدمات النقل وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة الجوانب المختلفة والأفكار المتعلقة بإمكانية زيادة سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير خدمات قطاع النقل المختلفة.

رحب رئيس مجلس الوزراء بفكرة المؤتمر وإمكانية مشاركة الحكومة فيه وقيام الجمعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة والنظر في الموضوعات التي سيتم طرحها خلاله لتعظيم الاستفادة منه ليخرج بالنتائج المرجوة.
الحكومة ترحب بمشاركة الشباب في جهود التنمية الاقتصادية
الحكومة ترحب بمشاركة الشباب في جهود التنمية الاقتصادية
الحكومة ترحب بمشاركة الشباب في جهود التنمية الاقتصادية
الحكومة ترحب بمشاركة الشباب في جهود التنمية الاقتصادية

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