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رياضة

«تقرير سويسرا» يحسم مصير علي جبر مع وست بروميتش

الخميس 29/مارس/2018 - 05:42 م
صدى البلد
احمد سليمان
كشفت صحيفة " برمنجهام ميل " البريطانية عن قيام آلان باردو مدرب وست بروميتش ألبيون بالسفر إلى سويسرا خلال فترة التوقف الأخيرة من أجل متابعة مدافعه علي جبر خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراتين وديتين؛ استعدادا للمشاركة فى مونديال روسيا.

وشارك علي جبر مع كتيبة المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر أساسيا فى وديتى البرتغال واليونان التى أقيمتا بمدينة زيوريخ، وخسرهما منتخب مصر بنتيجة 2 - 1، و1 -صفر على الترتيب وقدم أداءً جيدًا رغم عدم مشاركته مع بروميتش منذ الانضمام إليه خلال الميركاتو الشتوى الماضى قادمًا من نادى الزمالك على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باردو حرص على متابعة جبر عن قرب، رغم كونه لا يميل لإحداث تعديلات خاصة على المستوى الدفاعي في صفوف وست بروميتش؛ نظرًا لكون عقده يحمل بندا يمنح وست بروميتش أحقية الشراء في نهاية الموسم، ما يفرض على المدرب ضرورة تقرير مصيره.

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