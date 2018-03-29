مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب أتوبيس بالإسكندرية

لقي مهندس مصرعه وأصيب أربعة أشخاص اليوم الخميس في حادث انقلاب أتوبيس بطريق (الكافوري) غرب الإسكندرية.



وتلقى مدير أمن الاسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية بانقلاب أتوبيس تابع لشركة (النصر للملاحات) قطاع عام يستقله 10 من العاملين بالشركة بطريق الكافوري.



وانتقل عدد من سيارات الإسعاف والحماية المدينة إلى موقع الحادث، وتبين بعد الفحص أن الإطار الأمامي الأيسر للأتوبيس انفجر أثناء السير، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق العامل بذات الشركة وانقلاب الأتوبيس.



وأسفر الحادث عن وفاه مهندس (32 عاما) وإصابة أربعة من عمال الشركة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.