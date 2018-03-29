كوسوفو تعتقل 6 أتراك وترحلهم إلى بلادهم لصلتهم بمدارس جولن

قالت وكالة الأناضول التركية إن كوسوفو رحّلت إلى تركيا المواطنين الأتراك الستة الذين ألقت القبض عليهم لصلتهم بمدارس تمولها حركة رجل الدين فتح الله جولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.



وقالت وزارة الداخلية في كوسوفو إنها ألغت تصاريح الإقامة الممنوحة للستة بعد إلقاء القبض عليهم "لأسباب أمنية". ولم تخض في تفاصيل.



وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الستة محتجزون حاليا في تركيا.



وأضافت أن الستة، وهم جهان أوزكان وكهرمان ديميريز وحسن حسين جونكان ومصطفى إردم وعثمان كركايا ويوسف كارابينا، "أعضاء كبار" في شبكة جولن.



وتتهم أنقرة كولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016 وأعلنت حركته منظمة إرهابية. وينفي جولن أي صلة له بالانقلاب الفاشل.



وفي أوج قوتها، كانت حركة جولن تدير مدارس في 160 دولة من أفغانستان إلى الولايات المتحدة. ومنذ محاولة الانقلاب ضغطت تركيا على حلفائها لإغلاق المؤسسات التي تديرها حركة كولن.



وقال مسؤول كبير في حكومة كوسوفو لرويترز طلب عدم نشر اسمه "تعرضنا لضغط هائل" من السلطات التركية في الأسابيع الماضية لاتخاذ إجراءات ضد مدارس جولن والعاملين بها.



وقالت كوسوفو إنها لا تعتزم إغلاق مدارس جولن.