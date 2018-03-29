ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار العالم

كوسوفو تعتقل 6 أتراك وترحلهم إلى بلادهم لصلتهم بمدارس جولن

الخميس 29/مارس/2018 - 07:01 م
الشرطة في كوسوفو
الشرطة في كوسوفو
رويترز
قالت وكالة الأناضول التركية إن كوسوفو رحّلت إلى تركيا المواطنين الأتراك الستة الذين ألقت القبض عليهم لصلتهم بمدارس تمولها حركة رجل الدين فتح الله جولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وقالت وزارة الداخلية في كوسوفو إنها ألغت تصاريح الإقامة الممنوحة للستة بعد إلقاء القبض عليهم "لأسباب أمنية". ولم تخض في تفاصيل.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الستة محتجزون حاليا في تركيا.

وأضافت أن الستة، وهم جهان أوزكان وكهرمان ديميريز وحسن حسين جونكان ومصطفى إردم وعثمان كركايا ويوسف كارابينا، "أعضاء كبار" في شبكة جولن.

وتتهم أنقرة كولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016 وأعلنت حركته منظمة إرهابية. وينفي جولن أي صلة له بالانقلاب الفاشل.

وفي أوج قوتها، كانت حركة جولن تدير مدارس في 160 دولة من أفغانستان إلى الولايات المتحدة. ومنذ محاولة الانقلاب ضغطت تركيا على حلفائها لإغلاق المؤسسات التي تديرها حركة كولن.

وقال مسؤول كبير في حكومة كوسوفو لرويترز طلب عدم نشر اسمه "تعرضنا لضغط هائل" من السلطات التركية في الأسابيع الماضية لاتخاذ إجراءات ضد مدارس جولن والعاملين بها.

وقالت كوسوفو إنها لا تعتزم إغلاق مدارس جولن.

ترشيحاتنا

مندوب الفيفا يوصي بإيقاف اليونان بعد العنف المتكرر في المباريات

أيمن حافظ يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

وظائف خالية برواتب تبدأ من 2000 جنيه وحتى 4500

شاهدي إطلالات فساتين «البرايد ميد» بألوان مختلفة

طقس سيئ يضرب مدن وقرى الدقهلية

الأرصاد: غدا تحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

مدرب كريستال بالاس: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. وطريقة وحيدة لإيقافه

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب أتوبيس بالإسكندرية

استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

مصطفى بكري: وفقًا للمؤشرات الأولية.. السيسي يتفوق على موسى بنسبة 97%.. فيديو

تعرف على رسالة محمد صلاح بعد مفاجأته لأطفال ليفربول بـ"الكاميرا الخفية"

رسميًا.. قطر خارج البطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

شاهدي إطلالات فساتين «البرايد ميد» بألوان مختلفة

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

فيديو

هدى عبد الناصر: إدارة بلد بحجم مصر ليست سهلة.. والسيسي لا يهمه إلا مصلحة الوطن «فيديو»
تامر أمين: «أنا أول من توقع عدم وجود جولة إعادة بالانتخابات الرئاسية»..فيديو
الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر .. فيديو
رئيس تضامن النواب: المصريون أذهلوا العالم ونمهد لانطلاقة تنموية ضخمة.. فيديو
مصطفى بكري: « الإخوان الارهابية لم تعد لها شعبية فى المحافظات» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟