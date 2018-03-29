تعرض الموسيقار جمال سلامة لأزمة قلبية للمرة الثانية

تعرض الموسيقار جمال سلامة، لأزمة قلبية مفاجئة للمرة الثانية، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، ومن المقرر أن يجرى بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته الصحية.



كان "سلامة"، قد أصيب بنفس الأزمة مطلع شهر يناير الماضي، ومكث فى العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى عدة أسابيع حتى استقرت حالته الصحية، وعاد لمنزله.



يعد "سلامة" من أبرز ملحني جيله، وقدم عدد كبير من الأغنيات الوطنية منها "مصر اليوم فى عيد" لشادية ، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية، وتعاون مع عدد هائل من أهم نجوم الأغنية العربية منهم صباح، فايزة أحمد، ماجدة الرومى، سميرة سعيد وغيرهن.

