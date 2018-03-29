ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

فن

تعرض الموسيقار جمال سلامة لأزمة قلبية للمرة الثانية

الخميس 29/مارس/2018 - 07:10 م
جمال سلامة
جمال سلامة
نبيل العدوى
تعرض الموسيقار جمال سلامة، لأزمة قلبية مفاجئة للمرة الثانية، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، ومن المقرر أن يجرى بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته الصحية.

كان "سلامة"، قد أصيب بنفس الأزمة مطلع شهر يناير الماضي، ومكث فى العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى عدة أسابيع حتى استقرت حالته الصحية، وعاد لمنزله.

يعد "سلامة" من أبرز ملحني جيله، وقدم عدد كبير من الأغنيات الوطنية منها "مصر اليوم فى عيد" لشادية ، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية، وتعاون مع عدد هائل من أهم نجوم الأغنية العربية منهم صباح، فايزة أحمد، ماجدة الرومى، سميرة سعيد وغيرهن.

ترشيحاتنا

قابيل في حوار مع صحيفة روسية: نبحث توسيع المنطقة الصناعية بقناة السويس

وظائف خالية برواتب تبدأ من 2000 جنيه وحتى 4500

الأهلي يوضح موقف عبد الله السعيد

محمد صلاح يتكفل بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته

شاهد.. المؤشرات الأولية لأصوات الناخبين بمحافظات الجمهورية

استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"

قصة تحريم «القهوة»: أحدثت فتنة بين علماء الدين

هبة عوف: لو زوجك لا يقدّر ما تفعلينه.. هذه الآية تخفف عنك

الأرصاد: غدا تحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

السعودية تحذر مواطنيها في بريطانيا

مهندس زراعي بالنوبارية يذبح مدرساً لشكه في وجود علاقة آثمة مع زوجته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

شاهدي إطلالات فساتين «البرايد ميد» بألوان مختلفة

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

فيديو

تامر أمين: «أنا أول من توقع عدم وجود جولة إعادة بالانتخابات الرئاسية»..فيديو
الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر .. فيديو
رئيس تضامن النواب: المصريون أذهلوا العالم ونمهد لانطلاقة تنموية ضخمة.. فيديو
مصطفى بكري: « الإخوان الارهابية لم تعد لها شعبية فى المحافظات» .. فيديو
الفقي: المرحلة القادمة تخص الشباب والتعليم والثقافة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟