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فكر دينى

«الأوقاف»: مسابقة لإمامة المساجد الكبرى فى رمضان.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 07:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إطلاق مسابقة خاصة بين أئمة الوزارة لإمامة المساجد الكبرى، فى شهر رمضان بشرطي الحفظ، والصوت الحسن الندى.

وأضاف "جمعة"، فى كلمته بالحفل الختامى للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الخامسة والعشرين، أن مصر المستقبل والحضارة والسماحة القادمة وبقوة إلى مستقبل أفضل فى جميع مجالات العلم والعمل وعمارة الكون.

وأشار"جمعة" الى أن وزارة الأوقاف أسست المركز العالمى لخدمة القرآن، ليعنى بقراء القرآن والدراسات القرآنية والمسابقات العالمية التى تكشف عن المواهب المتميزة من النشء والشباب.

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