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أخبار البلد

أندريه زكى: الأقباط لعبوا دورا مهما فى الانتخابات الرئاسية

الخميس 29/مارس/2018 - 07:10 م
أندرية زكى
أندرية زكى
مايكل حنا
قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الأقباط لعبوا دورا هاما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان لهم دور وطني واضح، مشيرا إلي أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، هو صمام الأمان لاستقرار العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

أوضح "زكى" خلال زيارة للبابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد القيامة، أن البابا تواضروس لعب دورا وطنيا، خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، منذ أن وصل إلى الكرسي البابوى.

وزار "زكي"، البابا تواضروس على رأس وفد من الطائفة الإنجيلية، ضم كلا من الدكتور القس رفعت فتحي، والدكتور القس رفعت فتحي، والدكتور القس إكرام لمعي، وعددا من قساوسة الكنيسة الإنجيلية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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