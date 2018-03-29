إيطاليا مستعدة لاستضافة الألعاب الشتوية 2026 في ميلانو وتورينو

قالت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الخميس إنها تقدمت بمقترح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 بمدينتي ميلانو وتورينو معا.



وأعلنت اللجنة في بيان أنها أرسلت خطاب نوايا للجنة الأولمبية الدولية تعرض فيه استعداد المدينتين لاستضافة الألعاب الشتوية.



وأضافت أنه جرى إعداد دراسة جدوى وستعرض على الحكومة الإيطالية الجديدة المنتظر إعلان تشكيلها.



وأسفرت الانتخابات التي جرت في الرابع من مارس آذار عن برلمان معلق لا يحظى فيه أي حزب بأغلبية تتيح له تشكيل الحكومة.



واستضافت تورينو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2006.



وأبدت مدينتا سيون السويسرية وستوكهولم السويدية اهتمامهما باستضافة الألعاب الشتوية إضافة إلى مدن أخرى من النمسا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.



لكن مدينة إنسبروك النمساوية تخلت عن خططتها للتقدم لاستضافة البطولة بعد رفض المقترح في استفتاء.



ولا تزال المنافسات على استضافة دورة 2026 في "مرحلة الحوار" التي تقول اللجنة الأولمبية الدولية إنها تسمح للمستضيفين المحتملين "باستكشاف فوائد استضافة الألعاب الأولمبية".



وستدعو اللجنة الدولية في جلسة أكتوبر تشرين الأول المدن للتقدم بطلباتها رسميا على أن يتخذ القرار النهائي في سبتمبر أيلول من العام المقبل.



وعانت عملية الاختيار من انسحاب عدد من المدن في مناسبات سابقة خشية تكاليف الألعاب وحجمها الضخم وتأثيرها البيئي.



وكانت روما من بين أربع مدن انسحبت من المنافسة على استضافة دورة الألعاب الصيفية في 2024.