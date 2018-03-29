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حوادث

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الأدوية

الخميس 29/مارس/2018 - 07:01 م
صدى البلد
أش أ
تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية على متن طائرة خطوط (مصر للطيران) القادمة من الأردن.

وأكد مصدر مسئول بالجمارك -في تصريح صحفي اليوم الخميس- أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من الأردن اشتبه مأمور اللجنهة في راكب أردني، وبالعرض على مشرف الصالة قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة (إكس) وبتفتيش حقائبه تبين وجود 54 عبوة دواء لتثبيت الحمل تحوي 164 أمبولا بين طيات الملابس.

كما تمكنت جمارك قرية البضائع في مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب عدد من ساعات التجسس، داخل طرد وارد من إسبانيا.

وذكر مصدر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لطرد وارد من إسبانيا عبارة عن مواد دعاية بوزن 63 كجم، تم تشكيل لجنة جمركية من مأمور الحركة ومأمور التعريفة ورئيس قسم الحركة، وبالمعاينة تبين وجود 26 ساعة مزودة بكاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية ومزودة بكارت ميموري.

تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعتين وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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