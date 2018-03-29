في حديقة لندن.. حيوانات تستمتع ببيض عيد القيامة

استمعت قردة وتنانين كومودو بوجبات مبهجة في حديقة حيوانات لندن اليوم الخميس عندما أطعمها الحراس بيض عيد القيامة الملون.



وإلى جانب تناول البيض كان على الحيوانات أن تعثر على تلك المكافآت الصغيرة بعد أن خبأها الحراس في حاويات ملونة.



وتمكن تنين الكومودو جاناس الذي يستطيع أن يشم رائحة الطعام من على بعد تسعة كيلومترات من العثور سريعا على البيض الذي ترك له والذي تراوحت أنواعه بين بيض البط والسمان والدجاج.



ويقول الحارس جو كابون "تنانين كومودو تقتات على البيض في البرية. يأكلون بيض التنانين الأخرى أو بيض التماسيح. ويحبون القيام بذلك أيضا في الأسر".



وتقول الحديقة إن هذه الخطوة التي تم ترتيبها بمناسبة عيد القيامة تشجع الحيوانات في الأسر على استخدام مهارات تحتاجها في البرية مثل العثور على الطعام وسط أوراق الشجر.