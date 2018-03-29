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الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر .. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 07:11 م
عواصف ترابية
عواصف ترابية
إسلام الطوانسي
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح المحملة بالأتربة والعاصفة الترابية التي تعرضت لها مصر قادمة من منخفض السودان الموسمي.

ونفى "عبد العال"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، أن تكون موجة الأتربة التي تعرضت لها معظم أنحاء الجمهورية هي رياح الخماسين.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية هي التي أدت إلى تعرض مصر لتلك العواصف والرياح المحملة بالأتربة والرمال، والتي من المفترض ألا تظهر في فصل الربيع.

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