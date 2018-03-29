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ثقافة

انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب تحت شعار "نقرأ لنرتقي"

الخميس 29/مارس/2018 - 07:02 م
معرض بغداد الدولي
معرض بغداد الدولي الثالث للكتاب
رويترز
تحت شعار (نقرأ لنرتقي) انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب 2018 اليوم الخميس بمشاركة أكثر من 600 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية من بينها الكويت "ضيف شرف" هذه الدورة.

وقال عبد الوهاب الراضي رئيس اتحاد الناشرين العراقيين في كلمة بحفل الافتتاح "عودتنا بغداد أن يكون لنا معها موعد ربيعي ثقافي سنوي ومربد يلتقي فيه طلاب المعرفة والثقافة والأدب بصناع الكتاب من مختلف دول العالم لتنبثق من خلاله ورشة ثقافية يتفيأ ظلالها الوارفة أبناء شعبنا وضيوفنا وإخواننا الناشرون".

وأضاف "نتمنى أن يكون هذا المعرض الدولي.. مهرجانا ثقافيا متميزا ولبنة تضاف إلى سابقاتها في ربط الثقافة العراقية بما هو جديد من نتاجات العلماء والمثقفين والأدباء، وأتمنى لكل المشاركين التوفيق والنجاح".

وبجانب المشاركة الكبيرة من المثقفين العراقيين في الداخل والخارج يستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة من الكتاب والأدباء والشعراء من دول مختلفة بينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج والروائي الكويتي سعود السنعوسي والروائية الكويتية بثينة العيسى والناقدة اللبنانية علوية صبح.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق الذي افتتح المعرض بالإنابة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي إن "العراق وعلى مدى تاريخه ظل منارة للعلم والأدب والثقافة والفنون".

وأضاف "من يتطلع إلى حجم الدمار الذي حصل في احتلال داعش لمدننا يلاحظ كما لاحظنا أن هناك إمعانا في حرق الكتب ودور المعرفة، وليس أدل على ذلك مما حصل في جامعات محافظة نينوى وبالذات مكتبة نينوى العريقة، لكن العلم يظل شامخا بإصرار رواد المعرفة والثقافة".

وتابع قائلا "نتطلع أن تشهد أروقة المعرض حضورا متميزا من قبل الأستاذة والطلبة والباحثين والأدباء والمهتمين بشؤون البحث العلمي والمعرفة".

وتعد الدورة الحالية هي الأكبر من حيث المشاركة منذ تأسيس المعرض قبل أربعة عقود. ومن بين الدول المشاركة مصر وسوريا ولبنان والأردن وليبيا وتونس والجزائر والإمارات والسعودية والهند وبريطانيا وإيران.

وتحل دولة الكويت ضيف شرف المعرض هذا العام. وتقدم في هذا الإطار برنامجا ثقافيا متنوعا يتضمن ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وحفلات توقيع لأحدث الكتب.

وقال سعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي للكتاب "عندما تلقينا دعوة كريمة من الإخوان في اتحاد الناشرين العراقيين للمشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب.. عادت بنا الذاكرة إلى قبل 29 عاما".

وأضاف "آخر مشاركة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا لدولة الكويت (في المعرض) تعود لعام 1989 .. لذلك نشكر اتحاد الناشرين العراقيين على هذه الدعوة الكريمة التي سعدنا بها".

ويستمر المعرض الذي ينظمه اتحاد الناشرين العراقيين ومؤسسة صدى العارف للمطبوعات حتى الثامن من أبريل نيسان القادم في أرض معرض بغداد الدولي في حي المنصور.

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