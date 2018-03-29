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رياضة

أيمن حافظ يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

الخميس 29/مارس/2018 - 07:08 م
صدى البلد
ملك موسي - منتصر المرشدي
كشف أيمن حافظ، مدير الكرة بنادي الزمالك تفاصيل الجلسة التي عقدها المستشار مرتضي منصور رئيس النادي مع اللاعبين عقب المران اليوم الذي اقيم بملعب النادي.

واكد حافظ ان الجلسة جاءت من اجل تحفيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة ومطالبتهم ببذل اقصي مالديهم والتحلي بالاصرار والعزيمة، مشيرا إلى أن مرتضى منصور نقل للاعبين عدم صحة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بخصوص رحيل بعض اللاعبين عن الفريق، واكد لهم ان كل هذا عار تماما من الصحة.

وأضاف حافظ أن رئيس النادي طالب اللاعبين بالتركيز فقط في الملعب، مؤكدا لهم ثقته في قدراتهم وقدرات الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال علي عودة الانتصارات والبطولات للزمالك.

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