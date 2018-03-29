أستاذ تاريخ: هذه هى أسباب تجديد ثقة الشعب فى السيسي

علق الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، على نسبه نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تحقيق ما وعد به خلال الفترة الرئاسية الماضية قائلا" الرئيس السيسي نجح بنسبة 90% فيما وعد به عندما طالبه الشعب المصرى عام 2013 بخوض انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية وهي 10% مشاكل مركبه لها بعد تاريخي تحتاج لسنوات طويلة لعلاجها.



أكد "شقرة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية قام بمقارنة ما وعد به عندما كان مشيرا، وما حققه عند انتهاء الفترة الرئاسية الأولى فوجد ان أحلام السيسي كانت تتمثل في بناء الجمهورية الثالثة عن طريق تحقيق التنمية الاقتصادية القوية وإعادة الاستقرار إضافة إلى تطوير التعليم والصحة وضع مصر على الطريق الصحيح.



أشار"شقرة" إلى أن الرئيس السيسى وعد بتحقيق الاستقرار عن طريق تعقبه للإرهاب والقضاء عليه وقد حقق نجاحا ساحقا ضد الجماعات الإرهابية واستطاع القضاء عليها بل وأستطاع أن يبدأ فى تنمية الأماكن التي كان يتمركز بها الإرهاب كـ"سيناء"، لافتا إلى صعوبة ما واجهه السيسى من مليشيات إرهابية مدعومة من أجهزة مخابرات إقليمية ودولية.



وعلى مستوى الاقتصاد، فقد وعد السيسي بمشاريع اقتصادية عملاقة تحقق التنمية المستدامة للشعب المصري يكون عائدها على المستوى القريب والبعيد وبالفعل نجح فيما وعد به فى زمن قياسي حيث أنشأ العديد من المشاريع القومية مثل مشروع قناة السويس ومشاريع المزارع السمكية وتجديد البنية التحتية التى كانت متهالكة فيما سبق.



وتابع"أستاذ التاريخ" أن السيسي وعد أيضا بتطوير الصحة والتعليم وفعل المستحيل من أجل ذلك فعلى مستوى الصحة نحج فى معالجة ملايين المصريين من بعض الأمراض المتوطنة فيروس "سى" كما قام بإنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل والتى بدأ بالفعل تطبيقها ببورسعيد،وأما على مستوى التعليم فمشكلة التعليم تعتبر من المشاكل المعقدة كمشكلة الفساد، وبالرغم من أنها تحتاج تمويلات ضخمة إلى أن الرئيس السيسي بدأ فى إصلاح منظومة التعليم ولدية إرادة قوية لإصلاح هذه المنظومة.





وأشار "شقرة" إلى أن الشعب المصرى وخاصة البسطاء استشعروا على أرض الواقع صدق الرئيس السيسى وأنه يعمل فقط من أجل بناء دولة قوية يعيش الكل فيها تحت مظلة القانون، لذلك اندفعوا لتأييده لفترة رئاسية ثانية، على الرغم من أن الشعب تحمل عبء القرارات الاقتصادية التى أتخذت الفترة السابقة إلا أنه راهن مرة أخري علي الرئيس السيسى بناء على إنجازاته الفترة الاولى ليستمر فى تحقيق ما يصبو إليه الشعب العنيد والسياسي بالفطرة.



