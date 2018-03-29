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أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال النقل

الخميس 29/مارس/2018 - 07:04 م
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وعمرو السجيني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعادل مهنا، رئيس لجنة النقل بالجمعية، لبحث بعض المبادرات الخاصة بإمكانية زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال النقل.

وخلال اللقاء، عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، نبذة عن أهم أهدافها وأنشطتها، فضلًا عن بعض الأفكار والمقترحات لتطوير خدمات قطاع نقل الركاب والبضائع في مصر والتي من بينها طرح مبادرة لعقد مؤتمر قومي تنظمه الجمعية وتشارك فيه مختلف الوزارات المعنية بخدمات النقل وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة الجوانب المختلفة والأفكار المتعلقة بإمكانية زيادة سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير خدمات قطاع النقل المختلفة.

ورحب رئيس الوزراء بفكرة المؤتمر وإمكانية مشاركة الحكومة فيه وقيام الجمعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة والنظر في الموضوعات التي سيجري طرحها خلاله لتعظيم الإستفادة منه ليخرج بالنتائج المرجوة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلي حرص الحكومة على مشاركة رجال الأعمال في خطط التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مبديا ترحيبه بمشاركة الشباب من رجال الأعمال في كافة الجهود التنموية التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، كما أكد على أهمية التواصل بين الجمعية ومختلف الوزارات المعنية للنظر في طرح أية مبادرات تنموية مستقبلًا قد تسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالخدمات المختلفة.

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