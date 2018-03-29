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أخبار البلد

البابا تواضروس: يجب الحفاظ على الوطن

الخميس 29/مارس/2018 - 07:03 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مايكل حنا
أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن رؤيته الوطنية يحكمها الضمير اولا، وان الوطن هو بيت الإنسان، الذى لابد ان يحافظ عليه، وان سلامة الوطن هى أهم من كل شئ.

أضاف البابا تواضروس - خلال استقباله اليوم للدكتور اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية والوفد المرافق - ان تعاليم السيد المسيح تؤكد ضرورة ان نصلى دائما إلى الله وان نقدم المحبة لكل الناس.

قال البابا تواضروس، إن رجل الدين لا يملك إلا الضمير المستيقظ والضمير الحق، وأنه لابد من الحفاظ على وطننا مصر، وأنه دائما يدعم كل ما يدفع بلادنا إلى الأمام.

وأكد البابا تواضروس انه يعاني من نوعين من البشر أولهما أصحاب العقول المنغلقة، والثاني هم أصحاب المحبة الناقصة رغم أن الله محبة.

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