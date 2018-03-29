رئيس تضامن النواب: المصريون أذهلوا العالم ونمهد لانطلاقة تنموية ضخمة.. فيديو

قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المصريين أذهلوا العالم بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: "كل مواطن مصري كان حريصا على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية".



وأضاف القبصي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن إرادة المصريين قوية وقائمة، لأن الشعب استوعب التحديات الداخلية والخارجية، قائلا: "نحن نمهد لانطلاقة تنموية قوية خلال الاربع سنوات المقبلة".



وتابع: "أمامنا تحديات كبيرة للغاية، ونحتاج إلى التكاتف من أجل صالح الدولة المصرية لجنى الثمار في الفترة المقبلة".

