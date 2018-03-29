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رئيس تضامن النواب: المصريون أذهلوا العالم ونمهد لانطلاقة تنموية ضخمة.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 07:08 م
صدى البلد
هاني حسين
قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المصريين أذهلوا العالم بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: "كل مواطن مصري كان حريصا على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف القبصي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن إرادة المصريين قوية وقائمة، لأن الشعب استوعب التحديات الداخلية والخارجية، قائلا: "نحن نمهد لانطلاقة تنموية قوية خلال الاربع سنوات المقبلة".

وتابع: "أمامنا تحديات كبيرة للغاية، ونحتاج إلى التكاتف من أجل صالح الدولة المصرية لجنى الثمار في الفترة المقبلة".

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