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رياضة

أبو تريكة يعود إلى مصر منتصف أبريل.. ويتلقى عرضا من «أون سبورت»

الخميس 29/مارس/2018 - 07:03 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
قرر محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، العودة إلى مصر منتصف شهر إبريل المقبل، وذلك بعد نهاية تعاقده مع شبكة بي إن سبورتس، وبعد صدور حكم ببراءته في التهم المنسوبة إليه.

وفضل أبو تريكة عدم تجديد تعاقده مع قناة بي إن سبورتس، والذي ينتهي بعد يومين بنهاية شهر مارس الجاري، مفضلا العودة إلى مصر والعمل فيها.

وعلم "صدى البلد" أن أبو تريكة تلقى عرضًا مغريًا للعمل في فريق التحليل في قناة أون سبورت، ومازال يدرس العرض قبل البت فيه سواء بالموافقة أو الرفض.

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