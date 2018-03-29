مد فترة تشغيل محطات مياه الشرب ساعة إضافية بالخارجة

قرر رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، مساء اليوم الخميس، مد فترة تشغيل محطات مياه الشرب لمدة ساعة إضافية بالمدينة.



وأكد الطماوي، تشغيل محطات المياه حتي الساعة 11 مساء اليوم بدلا من الساعة 10 مساء.



وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن مد فترة التشغيل لمواجهة زيادة الطلب والسحب للمياه بسبب احتياجات المواطنين من المياه بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة علي مدار الـ24ساعة الماضية.



تجدر الاشارة الي ان محطات مياه الوادي الجديد تعمل من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء يوميا نظرا لاعتمادها على الابار الجوفية.