بيت الأمة ينتظر «خليفة» البدوى.. 4 مرشحين يخوضون انتخابات رئاسة الوفد.. انحسار المنافسة بين أبو شقة والخولى.. ومصادر: 60% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية لنائب رئيس الحزب

أبو شقة يراهن على أصوات لجان الحزب بالمحافظات وأبرزها الشرقية والسويس

الخولى يعتمد على أصوات لجان الحزب فى الفيوم والإسماعيلية وبورسعيد والغربية

حسان يستند إلى أصوات لجنة الحزب فى القاهرة

شوالى بعيد عن التحالفات الانتخابية.. وأصغر مرشح حظه ضعيف بسبب قلة الخبرة

سيد طه ينسحب من انتخابات رئاسة الوفد ويعلن تأييده لـ"حسام الخولى"



تجرى غدا الجمعة انتخابات رئاسة حزب الوفد، لاختيار رئيس جديد لخلافة الدكتور السيد البدوى، بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين، ويترشح فى الانتخابات 4 مرشحين هم المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده - فيما إنسحب سيد طه احد شباب الحزب من انتخابات رئاسة الوفد أمس.



والمراقب للمعركة الانتخابية داخل بيت الأمة يجد أن المنافسة فى الانتخابات ستكون محصورة بين المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، حسبما ذكرت مصادر وفدية.



بهاء أبو شقة



لديه خبرة سياسية طويلة داخل بيت الأمة، حيث انضم لحزب الوفد مع عودته تاريخيا عام 1984، وهناك عدد من قيادات حزب الوفد المعارضة للبدوى يساندونه هم "محمد عبد العليم داود، وطارق سباق، واللواء سفير نور، وعباس حزين، وحسين منصور، وطارق تهامى" و القطب الوفدى الدكتور، محمود أباظة الرئيس الشرفى للحزب والقطب الوفدى منير فخرى عبد النور السكرتير العام الأسبق لحزب الوفد والقطب الوفدى الدكتور محمود السقا الرئيس الشرفى للحزب وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة و القطب الوفدى الرئيس الشرفى للحزب احمد عودة و المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد.



وتؤكد المؤشرات أن أبو شقة سيحصد أصوات شباب الوفد، فى عدد من لجان الحزب بالمحافظات أبرزها لجان شباب الحزب بمحافظة الشرقية والسويس، وحظوظه فى الفوز برئاسة الوفد تصل إلى 40%.



وبالنسبة للبرنامج الانتخابى لأبو شقة، فإنه لم يعلن عنه ولكنه تحدث بشكل مجمل عن برنامجه وفى مقدمته الحفاظ على مبادئ وثوابت حزب الوفد، وتجهيز الحزب للانتخابات البرلمانية والمحليات، وإعداد خطة عمل زمنية تسعى لتحقيق الهدف المطلوب خلال هذه المدة الزمنية.



كما تعهد أبو شقة بمواجهة مشكلات عديدة منها المقرات ومشكلة الجريدة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، وقال: "أنا مسئول مسئولية شخصية عن الصحفيين والجريدة لأن الصحيفة هى عين الحزب ولسانه، وأنا مسئول عن إيجارات المقرات".



حسام الخولي



له باع طويل فى الخبرة السياسية داخل حزب الوفد ويمثل جيل الوسط، حيث إنه عضو فى الحزب منذ عام 1984 أى منذ 34 عاما، كما يعتمد الخولى على أصوات عدد من القيادات الوفدية وعلى رأسهم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب محمد فؤاد، واللواء أمين راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأحمد مشهور، عضو الهيئة العليا الأسبق، وعلاء غراب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونائب رئيس اللجنة العامة للجيزة، وأحمد ناصر، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة، وأحمد عابد، رئيس لجنة الوفد ببولاق الدكرور وسكرتير عام اللجنة العامة للوفد بالجيزة، وشريف بهجت، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والرئيس التنفيذى لبيت الخبرة البرلمانى، وصابر عطا، وحاتم الأعصر، والمهندس فتحى مرسى، والدكتور هانى سرى الدين، وياسر قورة، والمستشار أشرف العاصى، وأمير الجزار، وأحمد حماد، ومحمد السنباطى عن حزب الوفد بالإسكندرية.



وبالنسبة للبرنامج الانتخابى لحسام الخولى، ركز على حل أزمات الوفد من خلال تطوير الصحيفة وفق مشاورات واسعة مع كل صحفيي الجريدة بحيث تتبوأ من جديد صدارة الصحافة الأكثر استقلالا فى مصر، والأكثر تعبيرًا عن الوفد وبرنامجه وثوابته، ومراجعة عقود التوزيع والإعلان الخاصة بالصحيفة وإعادة تقييمها وفقا لخطة التطوير، مع تشجيع زيادة اشتراكات أعضاء الحزب فى الصحيفة ودعوة أعضائنا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية لتكون الصحيفة منصتهم الإعلانية الرئيسية.



كما أن المؤشرات تؤكد أن عددا من لجان الحزب فى المحافظات ستصوت له ومنها لجان شباب الحزب فى محافظات الفيوم والإسماعيلية وبورسعيد والغربية، كما أن حظوظه فى الفوز برئاسة الوفد تصل إلى 60%.



ياسر حسان



لديه خبرة سياسية داخل حزب الوفد منذ انضمامه عام 2005 ويعتمد على أصوات الشباب حسبما ذكر فى تصريحات سابقة له، ويدعمه عدد من قيادات الوفد واللواء محمد إبراهيم، مساعد رئيس حزب الوفد، ومحمود خلف، القطب الوفدى بالغربية، بالإضافة إلى عدد من شباب حزب الوفد وبعض أنصار الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب.



وبالنسبة للبرنامج الانتخابى لياسر حسان، فيركز على إعادة فتح مقرات الحزب المغلقة بالمحافظات، وتوفير مصادر تمويل لجريدة الحزب وعدم الاعتماد على رجل أعمال للإنفاق على جريدة الوفد.



كما أن المؤشرات تؤكد أن ياسر حسان سيحصل على أصوات لجنة شباب حزب الوفد بالقاهرة فى الانتخابات، إلا أن حظوظه صعبة فى الفوز برئاسة حزب الوفد.



علاء شوالى



أما بالنسبة لعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد سعد زغلول – خال والده – فإنه يعتمد على تاريخه وخبرته السياسية، حيث إنه عضو فى الحزب منذ 43 عاما، بالإضافة إلى أنه من سلاسة الزعيم الوفدى الراحل سعد زغلول، ويعتمد على أصوات الوفديين، ولا يدخل مع أى أحد فى تحالفات انتخابية، ولكنه يعتمد بشكل كبير على أصوات الهيئة الوفدية فى محافظة الإسكندرية وكفر الشيخ، حيث إنه يعتبر من أبناء الإسكندرية، كما أن لديه عائلات فى كفر الشيخ.



ويركز برنامجه الانتخابى على تدشين مشروع المليون عضوية وهو يعني شراء مليون نسخة من الجريدة يوميا وحوالي 30 مليون إيرادات العضوية سنويا إضافة لاسترداد الـ18 مليونا من الجهة المدنية، وبالتبعية ستزداد مبيعات الجريدة وتزداد إيرادات العضوية وساعتها فقط سينضم رأس المال الوطني للوفد دون انتظار مصالح خاصة مقابل تبرعاتهم، كما أن رفع قيمة الاشتراك السنوي سيعالج جزءا من الأزمة المالية لجريدة الوفد.



كما أن المؤشرات داخل حزب الوفد تؤكد أن حظوظه ضعيفه للفوز برئاسة حزب الوفد نظرا لقله أنصاره الداعمين له.



سيد طه



أحد شباب حزب الوفد بمحافظة الجيزة وأصغر المرشحين سنا، وأعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد وتأييده للمهندس حسام الخولى، مشيرا إلى ان انسحابه جاء لصالح حزب الوفد.



وقال فايز فى بيان: "اخواني الوفديين.. كنت رشحت نفسي أملا في إحداث نقلة نوعية وتطور في الأداء الحزبي مشبعا بآمال في مستقبل أفضل للوفد، وبعد أن اطلعت على برامج زملائي المرشحين، استقر داخلي ان برنامج المهندس حسام الخولي هو الأقرب لتحقيق الانطلاقة المنشودة، لذا آثرت ان أضم برنامجي الي برنامجه لأعمل ضمن فريق عمله وتضافر جهودنا من أجل حزبنا العظيم".