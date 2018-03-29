ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين بزعم محاولتهما تنفيذ عملية في بئر السبع

الخميس 29/مارس/2018 - 07:14 م
شرطة الاحتلال الإسرائيلي
شرطة الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الخميس/، شابين فلسطينيين في بئر السبع، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية بمركز تجاري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة، قولها إنها أعلنت حالة الاستنفار الأمني في مدينة بئر السبع، وشرعت في عمليات بحث وتعقب في جميع أنحاء المدينة، لاعتقال شاب فلسطيني (25 عاما) ينوي تنفيذ عملية

وبحسب معلومات أولية أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، رفعت الشرطة الإسرائيلية من جاهزيتها وعززت قواتها في مدينة بئر السبع بالنقب، إثر تلقيها معلومات تفيد بأن شابا فلسطينيا (لم تحدد هويته) في الخامسة والعشرين من العمر، دخل إلى المدينة ويعتزم تنفيذ عملية.

وأعلنت الشرطة اعتقالها شابا فلسطينيا زعمت أنه ساعد الشاب الذي اعتزم تنفيذ العملية، للوصول إلى منطقة المجمع التجاري، وفي وقت لاحق، أعلنت أنها اعتقلت الشاب الذي عزم على تنفيذ عملية داخل مجمع تجاري في المدينة.

ترشيحاتنا

صور جديدة لعلي عبد الله صالح قبل إعدامه

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

«تقرير سويسرا» يحسم مصير علي جبر مع وست بروميتش

اللجنة المالية للزمالك: جاهزون لصرف مرتبات العاملين بالنادى فورا

البابا تواضروس لوفد الإنجيلية: «كده العيد جه»

قصة تحريم «القهوة»: أحدثت فتنة بين علماء الدين

بكري: الشعب خرج للانتخابات لاختيار الوطن ولن ننسى وقوف السيسي بجانبنا.. فيديو

محمد صلاح يتكفل بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته

مهندس زراعي بالنوبارية يذبح مدرساً لشكه في وجود علاقة آثمة مع زوجته

الخارجية تنعى السفير محمد شاكر أحد رموز الدبلوماسية المصرية

هدى عبد الناصر: الغرب دائم الهجوم ولا يريد الخير لمصر على الإطلاق.. فيديو

قابيل في حوار مع صحيفة روسية: نبحث توسيع المنطقة الصناعية بقناة السويس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

شاهدي إطلالات فساتين «البرايد ميد» بألوان مختلفة

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

فيديو

تامر أمين: «أنا أول من توقع عدم وجود جولة إعادة بالانتخابات الرئاسية»..فيديو
الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر .. فيديو
رئيس تضامن النواب: المصريون أذهلوا العالم ونمهد لانطلاقة تنموية ضخمة.. فيديو
مصطفى بكري: « الإخوان الارهابية لم تعد لها شعبية فى المحافظات» .. فيديو
الفقي: المرحلة القادمة تخص الشباب والتعليم والثقافة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟