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رياضة

الإسماعيلي يعلن حضور 250 مشجعا من جماهيره في مباراة الزمالك

الخميس 29/مارس/2018 - 07:10 م
جانب من تدريبات الإسماعيلي
جانب من تدريبات الإسماعيلي
محمد رشاد
قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، حضور 250 مشجعًا من جماهير النادي حاملي بطاقة "مشجع إسمعلاوي" بأسبقية الحجز في لقاء "الدراويش" أمام الزمالك مجانًا.

وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي اليوم الخميس، أن مجلس إدارة النادي استقر على هذا القرار بعد الدور الكبير الذي قامت به جماهير الدراويش في مباريات فريقهم السابقة، ودعمهم ومساندتهم المستمرة للجهاز الفني واللاعبين.

ويستضيف الدراويش، الزمالك يوم الاثنين المقبل في قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، في إطار منافستهما على حسم الوصافة هذا الموسم.

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