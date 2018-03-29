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اقتصاد

اليابان: التعريفات الجمركية الأمريكية لن تكون ورقة ضغط ضدنا في مسائل تجارية أخرى

الخميس 29/مارس/2018 - 07:17 م
نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو
أ ش أ
قال نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو، إن بلاده لن تدع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة الباهظة تلوي ذراعها في مسألة تجارية أخرى، قائلا "إن الأمر الأكثر أهمية هو ألا نسمح للولايات المتحدة باستخدام التعريفات الجمركية لجر اليابان إلى محادثات ثنائية بشأن اتفاقية تجارة حرة".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أن أسو يستبعد أي إمكانية لبدء محادثات مع واشنطن بشأن اتفاقية تجارة ثنائية.

يذكر أن الولايات المتحدة استثنت بعض الدول من التعريفات الجمركية الجديدة على الصلب والألومنيوم ولكن ليس من بينها اليابان.
ويتطلع المسؤولون الأمريكيون إلى التفاوض بشأن اتفاقية تجارة ثنائية مع نظرائهم في طوكيو ولكن المسؤولين اليابانيين يمتنعون عن ذلك بسبب قلقهم من أن يتعرضوا لضغوط لتقديم الكثير من التنازلات.

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