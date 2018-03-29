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مصريان يفوزان بالمركزين الأول والثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 07:19 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفاز بالمركز الأول والثانى اثنان من جمهورية مصر العربية.

وفاز بالمركز الأول فى الفرع الأول، اسماعيل فؤاد اسماعيل من مصر، بدرجة 97,65% وحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه ومصحف وشهادة تقدير، وفاز بالمركز الثانى، محمود سعيد ضيف الله، بدرجة 95,15% وجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير وسيدعيان للتكريم فى احتفالية ليلة القدر بجضور رئيس الجمهورية.

كما فاز بالمركز الثالث، عمر يوسف شعلان من الكويت، بدرجة 93,08، وحصل على جائزة مالية قدرها ستون ألف جنيه وسيدعى للتكريم فى احتفالية ليلة القدر.

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