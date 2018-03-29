رجل أعمال روسي يتهم اليهود بالتسبب في كارثة حريق "كيميروفو"

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أمس، أن رجل أعمال روسيا، اتهم اليهود بالتسبب في الحريق الهائل الذي اندلع في احد المراكز التجارية بمدينة كيميروفو الروسية، والذي تسبب في مقتل 64 شخصا وإصابة أكثر من 70 شخصا آخرين.



والقى رجل الاعمال الروسي الذي يدعى، أرتيوم نيكيفوروف، اللوم على اليهود قائلا إنهم السبب في وقوع تلك الكارثة.



ونشر الصحفي الروسي الإسرائيلي، شيمون بريمان، فيديو لنيكيفوروف على صفحته بموقع "فيسبوك" يتهم فيه اليهود بالتسبب في الحريق، حيث حصل هذا الفيديو على أكثر من 1400 مشاركة.



وقال نيكيفوروف في الفيديو: "إن تلك الكارثة الفظيعة حدثت مع اقتراب عيد الفصح اليهودي"، مشيرًا إلى أن هناك كارثتين سابقتين حدثتا قرب عيد "الهانوكا" وعيد "البوريم" اليهوديين.



وأكد نيكيفوروف أن تلك الكوارث متصلة ببعضها متهما اليهود بالتسبب في تلك الكارثة.



ويعد حريق كيميروفو الذي وقع في روسيا قبل أيام من أكبر الحرائق التي شهدتها روسيا خلال القرن الماضي، من حيث عدد الضحايا.