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أخبار البلد

البابا تواضروس: مرسي قالي «أنت اختيار رباني» .. والدولة كانت «رخوة» أيام مبارك

الجمعة 30/مارس/2018 - 12:04 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مايكل حنا
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن العلاقة بين الدولة والكنيسة الآن جيدة قائلا: "إنها نعمة من ربنا".

وأضاف البابا خلال استقباله وفد الطائفة الإنجيلية « أن الحادث الإرهابي الذي وقع بكنيسة القديسين في الإسكندرية، أواخر عام 2010 كان فاصلة بين علاقة الكنيسة والدولة، موضحا أن فترة حكم مبارك كانت الدولة رخوة، ولم تتخذ إجراءات جادة تجاه الأحداث الطائفية».

وكشف البابا تواضروس خلال استقبال وفد الكنيسة الإنجيلية، أن الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، هو من اعتمد اختياره بطريركا للكنيسة، و قال لي "أنت اختيار رباني".

وتابع:" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تربة تربية مصرية معتدلة"، مشيرا إلى أن الأقباط كانوا ورقة مهملة، لكنهم اليوم أصبحوا عنصرا فاعلا، مشيرا إلى أن حادثة شهداء ليبيا أظهرت عمق إيمان الأقباط، وثباتهم" .

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