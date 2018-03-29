السفارة البريطانية: ٨٣ من المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني يحصلون على "شهادة إدارة الهجرة بمصر"

حصل ثلاث وثمانون من المسئولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص اليوم /الخميس/ على " شهادة إدارة الهجرة بمصر"، هذه هي الشهادة الأولى من نوعها في مصر ، التي أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة ومركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان صحفي أن مديرة برنامج الهجرة بالسفارة البريطانية ياسمين رجب أكدت خلال الحفل أن الهجرة من الأولويات على جدول الأعمال وأكدت أن الدراسات الأكاديمية مهمة لصنع السياسات.



وأضافت السفارة أن هذه الشهادة تأتي في إطار مشروع مدعم من المملكة المتحدة بقيمة 37 مليون جنيه بعنوان "منع الهجرة غير القانونية / غير الشرعية والتصدي لها في مصر (برايم)".



ويهدف المشروع إلى دعم رؤية مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء القدرات لجميع الأطراف التي تعمل على مكافحتها، وخلق الفرص للأشخاص المعرضين للوقوع كضحايا لهذه الجرائم.



وأشارت السفارة إلى أن هذا التعاون هو جزء من برنامج شامل للهجرة بقيمة 3.3 مليون جنيه إسترليني تدعمه المملكة المتحدة في مصر منذ عام 2016 وحتى عام 2019.



ووفر الدعم البريطاني في الفترة من 2017 - 2018 تدريب لعدد 237 شخصا من أعضاء النيابة العامة والقضاة والشرطة، ونتيجة لهذا التدريب تم تنفيذ 11 ورشة عمل شارك بها ممثلون عن 15 محافظة.