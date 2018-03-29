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فن

هاني أسامة: أعمال نجيب محفوظ كنز ثري يمكن اكتشافه أكثر من مرة

الخميس 29/مارس/2018 - 08:34 م
صدى البلد
محمد نبيـل
كشف المنتج هاني أسامة مدير عام شركة The Producers عن حصول شركته على حقوق تحويل روايتي الحرافيش وميرامار للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ إلى مسلسلين.

وجاء هذا عبر اتفاق وقعه أسامة مع أم كلثوم نجلة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وتخطط لتحويل ملحمة الحرافيش إلى مسلسل عبر 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل ميرامار في شهر رمضان 2019.

وعن هذه الخطوة علق هاني أسامة: "من بين اتجاهات شركتنا أن نعمل على تحويل الروايات القيمة إلى أعمال فنية والسينما والتلفزيون، وبلا شك فإن أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ كنز ثري يمكن اكتشافه أكثر من مرة، مثل ما يحدث مع الحرافيش وميرامار. نحن اعتدنا على اقتناص الروايات الجيدة وتحويلها إلى السينما والتلفزيون، وخطوة تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى الشاشة خطوة كانت لابد أن تحدث، ونحن في غاية الحماس لبدء العمل على ذلك".

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