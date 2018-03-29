«الحكومة على كف عفريت».. جدل قانوني حول مصيرها بعد انتهاء مدة الرئاسة.. نواب: الإبقاء عليها من اختصاصات الرئيس.. إعادة اختيار شريف إسماعيل وارد.. وحل البرلمان فى حالة واحدة

تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات إجراء عرفى وليس نصا دستوريا

خالد حنفى:

خلاف دستوري حول مصير الحكومة.. واستمرار إسماعيل بيد الرئيس

نبيل الجمل:

الرئيس الجديد في يده إقالة الحكومة أو تجديد الثقة فيها

إيهاب الطماوى: