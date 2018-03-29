«الحكومة على كف عفريت».. جدل قانوني حول مصيرها بعد انتهاء مدة الرئاسة.. نواب: الإبقاء عليها من اختصاصات الرئيس.. إعادة اختيار شريف إسماعيل وارد.. وحل البرلمان فى حالة واحدة

خلاف دستورى حول مصير الحكومة فى الفترة الرئاسية الجديدة
تشريعية البرلمان:
تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات إجراء عرفى وليس نصا دستوريا
خالد حنفى:
خلاف دستوري حول مصير الحكومة.. واستمرار إسماعيل بيد الرئيس
نبيل الجمل:
الرئيس الجديد في يده إقالة الحكومة أو تجديد الثقة فيها
إيهاب الطماوى:
تشكيل حكومة جديدة ليس مرهونا بانتخاب الرئيس
بعد أن خطت مصر خطوات جدية نحو الإستقرار والأمن، وخاصة بعد المشاركة القوية للمصريين فى الانتخابات الرئاسية والتى انتهت أمس، وكانت بمثابة عرس ديمقراطى أعطى درسا قويا للدول الخارجية التى كانت تريد الحاق الأذى بالدولة، وفى الوقت الذي يؤدي فيه الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان بعد إعلان النتائج رسميا، فإن مصير الحكومة لا يزال محل جدل بين فقهاء القانون والدستور، وخاصة أنه لا يوجد مادة صريحة تفيد بإستقالة الحكومة أو إعفائها من مسئوليتها خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
والدستور نظم إختصاصات رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وحول رأى نواب البرلمان فى هذا الشأن، قال أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه لايوجد نصر دستورى يلزم رئيس الجمهورية باستقالة أو إعفاء الحكومة مع نهاية مدته الرئاسية، أو إجراء تعديل حكومى، لافتا إلى أنه لايوجد مانع أن تأتى الفترة الرئاسية الجديدة دون تغيير فى الحكومة.
وأضاف الشريف، أن استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة عرف وليس نصا دستوريا، حيث أنه بانتخاب رئيس جديد يتم تشكيل حكومة، قائلا إن هناك مسائل تتعلق بالأعراف وليس الدستور وهو حال استبدال الحكومة.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه الحكومة سواء أكانت الحالية أو الجديدة خلال الفترة المقبلة، أضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن انتخاب رئيس جديد أصبح يحتم ضرورة الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى ومراعاة محدودى الدخل، فضلا عن ضرورة إعادة فكرة مراقبة السوق لضبط الأسعار وخاصة فى السلع الاستهلاكية.
وطالب النائب بضرورة الإهتمام بالبنية التحتية، وتوصيل الصرف الصحى لمحافظات الصعيد التى تأن من عدم وجود مياه صحية للشرب وتوصيل الصرف الصحى الذى بات ضرورة متعلقة بحياة المواطن.
وفيما يخص ملف الاستثمار أكد النائب أنه بات على الحكومة أن تخوض مسألة الحوافظ بطريقة أكثر جدية، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مطالبا بضرورة الاهتمام بالشباب حتى يدرك االشباب مفهوم المواطنة، فضلا عن تغير المناهج التعليمية، وإعادة النظر بها.
ولفت النائب إلى أن قانون التأمين الشامل لابد أن يتم يتطبق كاملا لأنه يحتاج لسنوات لتعميمه الأمر الذى لايتسطيع المواطن على تحمله، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديدات التى يجب أن تضعها الحكومة نصب اعينها حتى تخوض المرحلة المقبلة ويشعر المواطن أنه بعد انتخابات جديدة سوف تقدى البلاد قدما وتخطو خطوات فى سبيل انجاز تلك التحديات.
فيما قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن هناك خلافا بين فقهاء القانون حول استقالة أو إعفاء الحكومة من مهامها مع نهاية المدة الرئاسية، لافتا إلى أن الدستور أعطى صلاحيات صريحة لرئيس الجمهورية، والتى نصت على أنه: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب".
وأشار إلى أن الدستور لم يحدد إقالة الحكومة أو إعفائها، كما أنه لم يوضح هل الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها أم لا بعد بداية فترة رئاسية جديدة، موضحا أنه من الأفضل أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها، ويكلف الرئيس من يشاء لتشكيل حكومة جديدة، كما أن الرئيس يحق له أن يختار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى، إذا رأى أنه أهل للثقة، ليشكل الحكومة، ثم تعرض على البرلمان لمنحها الثقة.
وأضاف النائب، أنه فى حالة عدم استحواذ الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، يكلف رئيس الجمهورية، الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة وتعرض أيضا على البرلمان لمنحها الثقة، وفى حال عدم حصولها على الثقة، يعتبر مجلس النواب منحلا، تلقائيا بقوة الدستور، ومن ثم يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة وتسير وفقا لمجريات الدستور.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن أهم التحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هى استكمال ملف القضاء على العشوائيات، والبطالة وغلاء الأسعار، وافتتاح المشروعات المتعثرة والمصانع المتوقفة، والعمل على وفرة الإنتاج فضلا عن حل المشكلات التى يعانى منها المواطن البسيط.
من جانبه قال النائب إيهاب طماوي ، أمين سر اللجنة التشريعية إن تشكيل حكومة جديدة ليس مرتبطا بانتخاب رئيس جديدا ، بمعنى أنه لا يوجد في الدستور ما يلزم الرئيس المنتخب بتشكيل حكومة جديدة.
وفيما يخص وضع الحكومة الحالية ، قال طماوي ، إن هذه الحكومة كما ينص الدستور حصلت على ثقة البرلمان وموافقته على برنامجها خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى 30 يونيو 2018، وبالتالي ومع تولي رئيس المنتخب ووفقا للمادة 146 من الدستور يطرح الرئيس حكومته الجديدة، وقد تتضمن بعض التغييرات أو تغيير بالكامل على البرلمان لتطرح برنامجها عن الفترة القادمة والذي يناقشه مجلس النواب.