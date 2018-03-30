قوانين التخطيط والري وأزمات الساحة الخارجية فى مناقشات لجان النواب.. الأسبوع المقبل

تشهد لجان البرلمان يوم الإثنين المقبل، بدء لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، فيما تلقت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة كمال عامر، بوزير الخارجية، السفير سامح شكرى؛ لمناقشة آخر تطورات الوضع على الساحة الخارجية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون العربية، الشئون الإفريقية.



وتستكمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، برئاسة هشام الشعينى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، بالإشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلم، طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم نبيل مدحت سالم، بشأن شكاوى وتظلمات الكثير من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية فيما يتعلق بالارتفاع المبالغ فيه لقيمة المصروفات الدراسية ومصروفات الأنشطة في الآونة الأخيرة (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، واستمرار متابعة ومناقشة خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير نظام التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم.



وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي ندا، بشأن مدارس المتفوقين والنسبة المرنة بخصوص تنسيق الطلاب (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، فيما تناقش لجنة الشئون الدينية مشروع القانون المقدم من أسامة العبد، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية"، فيما تناقش لجنة الشئون الصحية، الخطط المستقبلية لدعم قطاع التمريض والتصدي لمشاكل الواقع الحالي.



من جانبهم تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، طلب الإحاطة المقدم من النائب فايقة فهيم إبراهيم، بشأن تقاعس الهيئة العامة للطرق والكباري عن سداد نفقات نقل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم جدية شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي بمحافظة البحيرة في تنفيذ إنشاء خزان المياه بوادي النطرون، وعدم قيام شركة حسن علام بتوريد المعدات المطلوبة الخاصة بالخزان.



وفى لجنة الشباب والرياضة، يناقش الأعضاء،طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن احتياج مركز الداخلة إلى إنشاء مدينة شبابية لاستقبال شباب المحافظات الآخرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إهدار المال العام في تعطيل قطعة أرض مساحتها أكثر من 3 ملايين جنيه مصري مخصصة لمركز شباب الزهايرة ولم يتم استغلالها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولي، بشأن عدم استكمال المنشآت بنادي منتخب السويس وبنادي النوبة وبعض الملاعب وعدم البدء في بيوت الشباب بالسويس، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء حمام سباحة أولمبي بالساحة الشعبية بديرب نجم.



وفى لجنة حقوق الإنسان، يناقش الأعضاء التقرير الخاص بالزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لسجن القناطر – نساء بمحافظة القليوبية يوم الثلاثاء 23 يناير عام 2018، وذلك للوقوف على مدى حسن معاملة السجناء وللتأكيد من تطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون المصرية، وعرض المذكرة الخاصة بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى بض أقسام الشرطة بمحافظة الفيوم، وذلك للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، وكذلك للتأكيد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصورة لائقة، ومراعاة حقوق ذوى الإعاقة وتيسير كافة السبل التي تمكنهم من قضاء حاجاتهم.



وفى لجنة الطاقة والبيئة يناقش الأعضاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن بعض مخالفات شركات الكهرباء بمدينة ناصر بمحافظة بني سويف، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن إلغاء قرار تحديد مدة الإجازة للسفر إلى الخارج لموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي كان محدد لها أربع سنوات رغم قيام هؤلاء الموظفين بسداد المبالغ المالية المستحقة بالعملة الصعبة والجنيه المصري سنويًا لتجديد الأجازة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب المعتز بالله على النجار، بشأن خطة نقل واستبدال خطوط الضغط العالي بكابلات أرضية بقرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك لما يمثله من تهديد لحياة المواطنين.



كما يناقش الأعضاء أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو المعاطي مصطفي، بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركات الكهرباء بمعاملة المؤسسات الحكومية التي تؤدى خدمات جليلة للشعب كالمدارس و المستشفيات و الجامعات الحكومية ودور العبادة معاملة المستثمرين علمًا بأن هذه المصالح لا تحقق أى ربح، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو المعاطي مصطفي، بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات الكهرباء بوضع أسعار مقايسات توصيل الكهرباء في المدن مختلفة عنها في القرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أبو المعاطي مصطفي، بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركات الكهرباء بزيادة قيمة مقايسات توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية بشكل مبالغ فيه مما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.

