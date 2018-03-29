«رويترز»: رجال الأعمال يشيدون بإصلاحات السيسي الاقتصادية .. و«ساويرس»:الرئيس يستكمل البناء فى الفترة الثانية

أنا مؤيد قوي للرئيس الذي أظهر التزامًا كبيرًا بالإصلاح الاقتصادي

نائب رئيس شركة السويدي:

التنمية في البنية التحتية ساعدت في خلق فرص عمل

نائب رئيس شركة هيلتون: