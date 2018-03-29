«رويترز»: رجال الأعمال يشيدون بإصلاحات السيسي الاقتصادية .. و«ساويرس»:الرئيس يستكمل البناء فى الفترة الثانية

رؤوف غبور:
أنا مؤيد قوي للرئيس الذي أظهر التزامًا كبيرًا بالإصلاح الاقتصادي
نائب رئيس شركة السويدي:
التنمية في البنية التحتية ساعدت في خلق فرص عمل
نائب رئيس شركة هيلتون:
الاستقرار الذي وفره الرئيس وراء الانتعاش في السياحة
قالت وكالة رويترز للأنباء إن رجال الأعمال في مصر يشيدون بالإصلاحات الاقتصادية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى له، ووصفوها بالإصلاحات "الجريئة".
ذكرت الوكالة أن مجتمع رجال الأعمال والشركات الكبرى، يعد الأكثر سعادة مع بدء الرئيس السيسي فترته الرئاسية الثانية، بحسب المؤشرات الأولية، حيث قال رجال الأعمال للوكالة إن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التى تم اتخاذها، وعودة الاستقرار السياسي ومشاريع البنية التحتية التى أنجزت على مدى السنوات الأربع الماضية، ساعدت شركاتهم على التعافي من الركود الناجم عن ثورة يناير 2011.
نقلت "رويترز" عن رجل الأعمال "نجيب ساويرس" قوله: إن هناك قرارات جريئة وصعبة اتخذها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى ويحتاج إلى الفترة الثانية لاستكمالها، وأشار إلى أن الاستقرار والأمن الذي وفره الرئيس السيسي كانا من العوامل التى ساعدت على تعزيز النمو الاقتصادي، وقال رجل الأعمال رؤوف غبور: "أنا مؤيد قوي للرئيس السيسي لقد أظهر التزامًا كبيرًا بالإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ قرارات شجاعة بغض النظر عن الخوف على شعبيته".
ولفتت الوكالة الإخبارية إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ بعد ثورة يناير مع رحيل السائحين والمستثمرين، لكن الإصلاحات الشاملة المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي الموقع في عام 2016 والبالغ قيمته 12 مليار دولار مهد الطريق نحو مزيد من النمو، وتضاعف احتياطي النقد الأجنبي وعاد المستثمرون.
ونقلت الوكالة عن وائل حمدي ، نائب رئيس شركة السويدي للكابلات قوله إن تعويم الجنيه كان أفضل شيء حدث في تاريخ شركته وتابع أن التنمية في البنية التحتية ساعدت أيضا في جذب الاستثمار وخلق الآلاف من فرص العمل، وقال:"حتى عام 2014 ، كانت الشركات الأجنبية ترحل عن مصر بسبب ضعف البنية التحتية ، ولكننا الأن نلتقي في كل يوم مع الكثير من المستثمرين المهتمين بضخ أعمالهم في مصر".
ولفتت الوكالة إلى حدوث تطور إيجابي في السياحة حيث بدأ السياح في العودة، بنسبة 54 في المائة، ووفقا لمهاب غالي ، نائب رئيس شركة هيلتون في مصر وشمال إفريقيا ، إن الاستقرار الذي وفره الرئيس السيسي وراء الانتعاش في السياحة، وقال:"نشهد فنادق جديدة كل يوم مما يعني وجود استقرار، ونحن نرى ذلك في أعداد متزايدة من السياح أيضا".