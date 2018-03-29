شاهد.. 15 صورة من "اضحك لما تموت" وتفاصيل العرض المسرحي

يواصل فريق عمل مسرحية " أضحك لما تموت " عرض المسرحية بشكل يومى على المسرح القومى بمنطقة العتبة , ومن المقرر ات يستمر العرض حتى يوم 9 إبريل القادم .



والعمل تدور احداثه فى إطار إجتماعى سياسيى من خلاله صديقان يلتقيان بعد سنوات من الغياب , ليسترجعوا معًا عدد من الذكريات , الى ان تظهر الفتاه التى كان معجب بها الصديقان لتكشف لهم مفأجاه كبرى .



العمل من بطولة نبيل الحلفاوى ومحمود الجندى وسلوى عثمان ومن إخراج عصام السيد وتأليف لنين الرملى , وكان مرشح الى بطولته عدد كبير من الفنانين مثل مى كساب وعزت العلايلى .