شاهد.. 15 صورة من "اضحك لما تموت" وتفاصيل العرض المسرحي
الخميس 29/مارس/2018 - 08:36 م
يواصل فريق عمل مسرحية " أضحك لما تموت " عرض المسرحية بشكل يومى على المسرح القومى بمنطقة العتبة , ومن المقرر ات يستمر العرض حتى يوم 9 إبريل القادم .
والعمل تدور احداثه فى إطار إجتماعى سياسيى من خلاله صديقان يلتقيان بعد سنوات من الغياب , ليسترجعوا معًا عدد من الذكريات , الى ان تظهر الفتاه التى كان معجب بها الصديقان لتكشف لهم مفأجاه كبرى .
العمل من بطولة نبيل الحلفاوى ومحمود الجندى وسلوى عثمان ومن إخراج عصام السيد وتأليف لنين الرملى , وكان مرشح الى بطولته عدد كبير من الفنانين مثل مى كساب وعزت العلايلى .