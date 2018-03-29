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فن

شاهد.. 15 صورة من "اضحك لما تموت" وتفاصيل العرض المسرحي

الخميس 29/مارس/2018 - 08:36 م
صدى البلد
أحمد البهى
يواصل فريق عمل مسرحية " أضحك لما تموت " عرض المسرحية بشكل يومى على المسرح القومى بمنطقة العتبة , ومن المقرر ات يستمر العرض حتى يوم 9 إبريل القادم .

والعمل تدور احداثه فى إطار إجتماعى سياسيى من خلاله صديقان يلتقيان بعد سنوات من الغياب , ليسترجعوا معًا عدد من الذكريات , الى ان تظهر الفتاه التى كان معجب بها الصديقان لتكشف لهم مفأجاه كبرى .

العمل من بطولة نبيل الحلفاوى ومحمود الجندى وسلوى عثمان ومن إخراج عصام السيد وتأليف لنين الرملى , وكان مرشح الى بطولته عدد كبير من الفنانين مثل مى كساب وعزت العلايلى .

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