أمور عليك القيام بها للتخلص من الانطوائية

ترغبين القضاء على مشكلة عدم فدرتك على التواصل الاجتماعى مع الاخرين وتشعرين ان الانطوائية تزداد لديك يوما يعد يوم، ومللت من عدم قدرتك على اجتياز هذا الامر.



فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من الطرق التى تساعدك فى القضاء على هذه الازمة وذلك من خلال الآتى:



1- محاولة التعامل مع أكبر قدر ممكن من المشكلات وتفهمها.



2- مشاهدات التلفاز وسط جو عائلى يساعد اكثر فى التعامل مع المواقف.



3- محاولة الخروج الى الامكان العامة والتعامل مع كافة المحطين بك.



4- الابتعاد قدر الممكن عن الهاتف المحمول وعدم الانشغال به طوال الوقت.



5- الاشتراك فى جيم او نادى اجتماعى.