ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

بنات البلد

أمور عليك القيام بها للتخلص من الانطوائية

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:08 ص
الانطوائية
الانطوائية
علا أحمد
ترغبين القضاء على مشكلة عدم فدرتك على التواصل الاجتماعى مع الاخرين وتشعرين ان الانطوائية تزداد لديك يوما يعد يوم، ومللت من عدم قدرتك على اجتياز هذا الامر.

فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من الطرق التى تساعدك فى القضاء على هذه الازمة وذلك من خلال الآتى:

1- محاولة التعامل مع أكبر قدر ممكن من المشكلات وتفهمها.

2- مشاهدات التلفاز وسط جو عائلى يساعد اكثر فى التعامل مع المواقف.

3- محاولة الخروج الى الامكان العامة والتعامل مع كافة المحطين بك.

4- الابتعاد قدر الممكن عن الهاتف المحمول وعدم الانشغال به طوال الوقت.

5- الاشتراك فى جيم او نادى اجتماعى.

ترشيحاتنا

ترك "اللاب توب" مفتوح لفترة يسبب كارثة.. فيديو

عبدالمحسن سلامة: فتح تحقيق في واقعة مانشيت المصري اليوم.. فيديو

تركي آل الشيخ يكشف موعد الإعلان عن استاد الأهلي

وزير الأوقاف: لهذا السبب أعطينا "صفر" لأحد المشاركين في مسابقة القرآن «فيديو»

مصرع عريس بغاز البوتاجاز وإصابة عروسته بغيبوبة في بني سويف

خالد الجندي يُحذر: لو آمنت بهذه الأمور يعوض عليك ربنا "فيديو"

سعد الصغير يكشف عن قيمة أجره في الأفراح.. فيديو

الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر .. فيديو

هلسينكي يفوز ويتأهل لقبل نهائي كأس فنلندا في أول ظهور لـ "عمرو جمال"

شاهد.. مارادونا في مطعم صاحب أشهر "رشة ملح" بالإمارات

أسطورة ليفربول: لا يوجد لاعب في العالم أفضل من صلاح سوى ميسي ورونالدو

سعد الجمال: هناك متآمرون على مصر وعلينا أن نعمل على توعية الشعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

فيديو

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة
قطان يكشف موقفًا جمعه بـ"المايسترو" صالح سليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟