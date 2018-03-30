قيادى بمستقبل وطن:السيدات وكبار السن ضربوا أعظم الأمثلة فى حب الوطن

أكد حمادة حلمى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن وأمين تنظيم قطاع شمال الصعيد بالحزب أن المرأة المصرية وكبار السن ضربوا أعظم الأمثلة فى حب الوطن وذلك بالوقوف فى طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية على مدار انتخابات الرئاسة التي أجريت خلال الثلاثة أيام الماضية.



وأضاف حلمى فى بيان صحفى له اليوم أن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات التي أعلنت فجر الخميس مبشرة وتؤكد وعى الشعب المصرى للمخاطر التى تواجهه وتدل على حبه للرئيس السيسى ورغبة المواطنين فى استكمال مسيرة التنمية والمشروعات الكبرى التى بدأت فى الفترة الرئاسية الأولى.



وشدد حمادة حلمى على أن حزب مستقبل وطن بذل مجهود خرافيا فى مختلف المراكز والقرى تحت قيادة رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد ، وذلك من خلال حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستورى.

