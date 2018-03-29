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أحمد الطاهري: نسبة تصويت المصريين فاقت التوقعات.. «فيديو»

الخميس 29/مارس/2018 - 08:35 م
الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري
عبدالصمد ماهر
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير النادي الدولي، ان الشعب المصري دائما من الشعوب التي لا يعرف لها مقياس لأي فعاليات أو آراء، ولعل خروج التصويت في الإنتخابات الرئاسية 2018 بنسبة تقترب من 42% وبالقياس على الإنتخابات الأمريكية السابقة وما قبلها فإننا أمام نسبة هائلة.

وتابع قائلًا: تصويت المصريين فاق التوقعات، ولاسيما انها ليست إنتخابات تنافسية وأنما هي إستكمال مابين الشعب والرئيس علي ماسبق .

وأضاف "الطاهري" خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج«آخر النهار»، المذاع عبر فضائية«النهار» ، أن النسب التصويتية في الدول المستقرة لا تتخطي 60% ـ بما يبرهن أن ما حدث إنجاز كبير للشعب ويعد بمثابة سند للرئيس خلال الفترة الرئاسية المقبلة .

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