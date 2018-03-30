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برلمان

غرفة عمليات شباب المؤتمر:"الافتراضية" ساهمت فى زيادة نسبة المشاركة بالانتخابات

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:02 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
أحمد أيمن
أصدرت غرفة العمليات الافتراضية لشباب حزب المؤتمر بيانا أكدت فيه نجاحها فى زيادة نسبة المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الشعب أثبت وعيا سياسيا ونضجا ديمقراطيا يتناسب مع عراقة هذا البلد وعظمة تاريخه وسجل كفاحه وانتصاراته.

وأضافت الغرفة فى بيان صحفى: "لقد استطاعت غرفة عمليات شباب حزب المؤتمر الافتراضية بمساعدة شعب مصر العظيم أن تساعد في زيادة نسب المشاركة من خلال عدة فعاليات على مواقع تواصل الاجتماعي وزيادة عدد السيارات التي تجوب الشوارع تحث الناخبين على المشاركة".

وتابعت: مع نهاية الاستحقاق الديمقراطي نتوجه بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال الجيش والشرطة الذين دائما يبذلون من التضحيات من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية.

كما توجهت غرفة عمليات شباب حزب المؤتمر بالشكر علي المجهود المبذول إلي كل أمناء اتحاد الشباب بمحافظات مصر وأمناء الحزب وهذا ليس بجديد طبقا لثوابتهم الوطنية التي دائما تكون محركهم الأول، مؤكدة أن "الديمقراطية عملية مستمرة متطورة ويتعين أن تتطور وتنضج دائما ليجني الشعب ثمارها من خلال اختيار حر واع ومسئول لمن سيمثل رأس السلطة في هذا البلد وهو رئيس مصر القادم ، بكل ما تحوزه هذه الدولة من عظمة تاريخها وسمو حضارتها وبكل ما تواجهه من مشكلات حالية وبكل ما تتطلبه لبناء مستقبلها.

واختتم: معا نبني ليس شعارا ولكنه فكرا جديدا يواكب التجديد والتطوير ليكون بداية جديدة من اجل مصر معتمدا علي خبرات القيادات وطاقة وفكر الشباب لبناء دولة قوية معتمدة علي سواعد شبابها وخبرات قيادتها، داعين الله أن يحفظ مصر وجيشها العظيم.

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